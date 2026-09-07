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KONTROVERZNI PAR

Milojko je bio stariji od Milijane 53 godine, a nisu potrajali. Ona opet ljubi, evo kako sad izgleda

Milijana Bogdanović i Milojko Božić bili su jedan od najkontroverznijih parova u regiji prije nekoliko godina. Javnost ih je upoznala u reality showu 'Parovi', ali njihova ljubav nije potrajala. Milijana je u međuvremenu pronašla novu ljubav, a Milojko kaže kako ga je ona uništila
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Milojko je bio stariji od Milijane 53 godine, a nisu potrajali. Ona opet ljubi, evo kako sad izgleda
Milijana Bogdanović i Milojko Božić postali su jedno od najkontroverznijih parova srpskog reality programa 'Parovi', privlačeći pozornost ne samo domaće, već i međunarodne javnosti zbog velike razlike u godinama i jedinstvene dinamike njihove veze. | Foto: Instagram/Youtube/Screenshot
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Milijana Bogdanović i Milojko Božić postali su jedno od najkontroverznijih parova srpskog reality programa 'Parovi', privlačeći pozornost ne samo domaće, već i međunarodne javnosti zbog velike razlike u godinama i jedinstvene dinamike njihove veze. | Foto: Instagram/Youtube/Screenshot
Komentari 4

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