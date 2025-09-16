ANKETA Sviđa li vam se nova sezona showa 'MasterChef'?

Nova sezona 'MasterChefa' krenula je u ponedjeljak na Novoj TV i odmah smo dobili vatreno otvaranje, emotivne priče, hrabra jela i poneki kiks koji je digao žiri na noge. Goran Kočiš, Stjepan Vukadin i Mario Mihelj postavili su visoke kriterije, a kandidati su se potrudili pokazati što znaju.

Najviše se pričalo o Dijani Zubac iz Čitluka, mami našeg NBA košarkaša Ivice Zubca, koja je osvojila žiri brudetom od jegulje.

- Prava domaća kuhinja, fantastično napravljeno - oduševio se Goran.

Ana Marčić iz Omiša iznenadila je rolicama od luka i energijom koja je osvojila studio, a umirovljenica Ružica Bašić donijela je teleća jetrica s mangom i dobila kompliment da je 'unijela iskru za kojom drugi jure cijeli život'.

Hrabra je bila i Barbara Grubišić s Pelješca, koja je servirala pizzu fritaju i pogodila. Bjelovarčanin Zoran Đošić odlučio se za škotsko jaje od prepeličjih jaja koja sam uzgaja. Iako nije bio zadovoljan rezultatom, žiri je prepoznao disciplinu i strast.

Na audiciji se pojavio i povratnik Mark Ettinger s Lošinja, koji je žiri pokušao osvojiti patkom sa šparogama i holandezom. Goran je bio vrlo direktan.

- Holandez nije bio holandez - rekao je.

Ipak, Stjepan mu je dao podršku, a konačnu riječ imao je Mario: 'Vidim da ti je stalo. Onda ti ja neću stajati na putu.'

Marku je tako pružena još jedna prilika da se dokaže.

