Pregaču u 'MasterChefu' dobila i majka Ivice Zubca: 'Ovo je prava istinska domaća kuhinja'

Prva audicija nove sezone MasterChefa donijela je žestok kulinarski početak. Žiri u sastavu - Goran Kočiš, Stjepan Vukadin i Mario Mihelj – imao je priliku upoznati raznovrsne kandidate čije su priče i jela ostavila snažan dojam. Mario, Stjepan i Goran od samog početka postavili su visoka očekivanja, a natjecatelji su ih dočekali s različitim pristupima, ali i s velikom ljubavi prema pripremi jela. Rezultati njihovog kuhanja pokazali su da će se i ove godine voditi kulinarska borba prepuna uzbuđenja.

Iz Čitluka je pred žiri stigla Dijana Zubac, majka poznatog košarkaša Ivice Zubca, koja se žiriju MasterChefa predstavila brudetom od jegulje. Iskustvo majke koja cijeli život kuha za obitelj pretočilo se u tanjur pun okusa i emocija.

- Ovo je prava istinska domaća kuhinja napravljena fantastično - pohvalio ju je Goran. Na to se nadovezao Stjepan.

- Vaš je brudet jako blizu pravom neretvanskom brudetu. Vidi se da ste kuhali sa srcem. Kad ste ga radili pred nama, kao da ste ga radili za svoju obitelj - rekao je Vukadin.

Njezin trud zaokružio je i Mario riječima: 'Kuhat ćete nam još mnogo puta, vjerujem.'

Dijana je tako nastavila svoju kulinarsku priču u MasterChefu.

Foto: Luka Dubroja

Ana Marčić iz Omiša svoje je kulinarske vještine pokazala rolicama od luca i pokazala da se u zadanom vremenu može ispričati jasna i smislena kulinarska priča. Njezina energija osvojila je Gorana: 'Od kad ste ušli, razbacali ste se, počeli ste kuhati, imao sam osjećaj da niste stigli disati. Jelo ima sve komponente koje treba imati. Ako su sva vaša jela ovako hrabra, jedva čekam vidjeti što će biti kad stvarno pojačamo tempo.'

Ana je svojim nastupom osigurala nastavak puta u natjecanju i s audicije izašla s pregačom u rukama.

Foto: Luka Dubroja

Varaždinac David Cesarec svoj je ulazak u MasterChef izborio mariniranim svinjskim vratom i gljivama. Iako je pokazao nedostatke u tehničkom znanju, njegova iskrenost i volja uvjerili su žiri da zaslužuje priliku. Stjepan mu je uputio riječi ohrabrenja: 'Vjerovat ću u to da brzo učite i da ovo volite i da želite promijeniti svoj život.'

Goran je dodao: 'Tehnički je jelo ok, i imam dobar osjećaj vezano za vas.'

Njegova odluka značila je da David nastavlja dalje svoj put u MasterChefu.

Foto: Luka Dubroja

Umirovljenica Ružica Bašić iz Vojvodine odlučila je žiriju pripremiti teleća jetrica s mangom. Iako je u brzini zaboravila na tanjur staviti pancetu kako je prvotno zamislila, njezina energija i iskustvo bili su jači od sitnih propusta. Stjepan joj je emotivno poručio: 'Ušli ste ovdje s više od samog jela. Donijeli ste energiju, iskru za kojom drugi jure cijeli život. Imate ljubav prema kuhanju i mislim da je ovo vaše vrijeme.'

Time je Ružica dobila potvrdu da u MasterChef kuhinji ima svoje mjesto.

Foto: Luka Dubroja



Barbara Grubišić s Pelješca hrabro je odabrala ispeći pizzu fritaju, jelo koje je izazvalo znatiželju žirija i donijelo joj snažnu podršku. 'Treba imati hrabrost doći s ovakvim jelom ispred nas. Ali vi ste u tome uspjeli. Ovo je stvarno bilo jako, jako dobro. Čudno, tradicionalno, maštovito, originalno. Od mene imate veliko da', izjavio je Stjepan, a s njime su se složili i Mario i Goran.

Barbara je time otvorila svoje poglavlje u natjecanju.

Bjelovarčanin Zoran Đošić pripremio je škotsko jaje od prepeličjih jaja koje sam uzgaja. Iako je nakon kuhanja priznao: 'Nisam zadovoljan jer nisam dobio teksturu jajeta, ono je trebalo biti više tekuće', žiri je prepoznao njegovu ozbiljnost i disciplinu.

'Cijenim tu strast prema kuhanju, od kad ste ušli niste stali, izgledate organizirano i kao da znate što radite', rekao mu je Stjepan s kojim su se složili i ostali članovi žirija, čime je Zoran osigurao nastavak sudjelovanja u MasterChefu.

Foto: Luka Dubroja

Posebnu pažnju privukao je povratnik Mark Ettinger s Lošinja, koji se okušao s pripremom patke sa šparogama i holandezom. No, izvedba nije bila potpuna, a Goran mu je vrlo jasno dao do znanja: 'Holandez nije bio holandez. Jaja na pari uz temeljac, uz pročišćeni maslac, citruse i začine – toga je bilo 20 posto što smo dobili. Jedina dobra stvar u pireu je bilo to što je fin, ali tehnike su bile pogrešne.'

Foto: Luka Dubroja

Unatoč kritici, Stjepan je Marka podržao riječima: 'Neke su stvari pošle za rukom, neke nisu, cijenim tvoju požrtvovnost, tako da će od mene biti da.' Na kraju je odluku donio Mario: 'Vidim da ti je stalo. Onda ti ja neću stajati na putu.'

Marku je tako pružena još jedna prilika