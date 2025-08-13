Obavijesti

IZVEDBA S KONCERTA U ZAGREBU

ANKETA Thompson je objavio snimku pjesme 'Ravnoteža' s Hipodroma, kako vam zvuči?

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
7
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dragi prijatelji, donosimo vam nezaboravni trenutak sa spektakularnog Thompsonovog koncerta održanog na zagrebačkom Hipodromu, poručio je pjevač

Marko Perković Thompson, kako je ranije najavio, objavio je snimku izvedbe pjesme 'Ravnoteža' sa svog koncerta na zagrebačkom Hipodromu u srpnju.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Dragi prijatelji, donosimo vam nezaboravni trenutak sa spektakularnog Thompsonovog koncerta održanog na zagrebačkom Hipodromu – uz moćnu izvedbu pjesme Ravnoteža.  A ovo je tek zagrijavanje… uskoro vam donosimo video cijelog koncerta! - poručio je pjevač.

Pjesma 'Ravnoteža' nalazi se na albumu 'Hodočasnik', objavljenom u lipnju ove godine, i jedna je od omiljenih među Thompsonovim obožavateljima. Originalna audio verzija na YouTubeu broji gotovo tri milijuna pregleda. Tekst potpisuju Thompson i Nenad Ninčević, aranžman je zajednički rad Thompsona i Ante Padovana, dok je produkciju potpisao sam Thompson.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

