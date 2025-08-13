ANKETA Thompson je objavio snimku pjesme 'Ravnoteža' s Hipodroma, kako vam zvuči?

Marko Perković Thompson, kako je ranije najavio, objavio je snimku izvedbe pjesme 'Ravnoteža' sa svog koncerta na zagrebačkom Hipodromu u srpnju.

- Dragi prijatelji, donosimo vam nezaboravni trenutak sa spektakularnog Thompsonovog koncerta održanog na zagrebačkom Hipodromu – uz moćnu izvedbu pjesme Ravnoteža. A ovo je tek zagrijavanje… uskoro vam donosimo video cijelog koncerta! - poručio je pjevač.

Pjesma 'Ravnoteža' nalazi se na albumu 'Hodočasnik', objavljenom u lipnju ove godine, i jedna je od omiljenih među Thompsonovim obožavateljima. Originalna audio verzija na YouTubeu broji gotovo tri milijuna pregleda. Tekst potpisuju Thompson i Nenad Ninčević, aranžman je zajednički rad Thompsona i Ante Padovana, dok je produkciju potpisao sam Thompson.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

