ANKETA Tko je po vama najveća Cro dance zvijezda 90-ih?

Uoči Megadance partyja u Areni Zagreb pitamo vas tko je po vašem izboru najveća zvijezda hrvatske dance scene 90-ih godina.

Admiral

Posljednjih nekoliko godina domaću scenu ponovno su preuzeli izvođači čije su hitovi svi obožavali 90-ih godina. Koncerte rasprodaju diljem Lijepe Naše, ali i šire, a dok jednom dijelu publike bude nostalgiju, drugi ih tek otkrivaju. Hrvatska dance scena 90-ih mnogima od njih poslužila je kao odskočna daska za karijeru, nakon čega su ostvarili velike uspjehe. Ipak, neki su ostali "zarobljeni" u tom vremenu, no od toga ne bježe. 

"Laži me" jedan je od prvih hitova Alke Vuice, Colonia se proslavila pjesmama kao što su "Za tvoje snene oči", "Sve oko mene je grijeh" i "Njeno ime ne zovi u snu", a Ella je osvojila publiku pjesmom "Iza ponoći". ET su žarili i palili 90-ih godina s "Tek je 12 sati", dok je Emilija Kokić imala čitav niz hitova poput "Javi se" i nezaboravnim duetom s Ninom Bardić "Ja sam vlak". I Bee je svima ostala u sjećaju zbog "Šumice", a Ilan Kabiljo zahvaljujući pjesmi "Kad nema ljubavi". Kasandra, Mandi i Minea također su osvajale domaći eter i srca publike zaraznim hitovima, a Sandi, Senna M i Simplicia pridružili su se ovom popisu karijerama u usponu u tom razdoblju. Tajči je s "Hajde da ludujemo" osvojila i publiku Eurosonga, a Velininu pjesmu "Sherry" i danas svi znaju pjevušiti.

