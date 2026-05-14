ANKETA Tko vam je bio najbolji u 2. polufinalu Eurosonga?

Bugarska, Azerbajdžan, Rumunjska, Luksemburg, Češka, , Armenija, Švicarska, Cipar, Austrija, Latvija, Danska, Australija, Ukrajina, Albanija, Malta i Norveška predstavile su se u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga 2026. u Beču.

Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Austrija također su predstavile svoje pjesme, no one se ne natječu u polufinalu, već tradicionalno idu direktno u finale.

Prva je u drugom polufinalu nastupila predstavnica Bugarske, Dara, s pjesmom 'Bangaranga'.

Nakon toga Azerbajdžan je predstavila JIVA s pjesmom 'Just Go'.

Uslijedila je predstavnica Rumunjske, Alexandra Căpitănescu s pjesmom 'Choke Me'.

Četvrti je nastupio Luksemburg, odnosno njegova predstavnica Eva Marija Kavaš Puc s pjesmom 'Mother Nature'.

Boje Češke branio je Daniel Žižka s pjesmom 'Crossroads'.

Zatim je na pozornicu stigao SIMÓN koji je predstavio Armeniju s pjesmom 'Paloma Rumba'.

Švicarska pjevačica i autorica Veronica Fusaro predstavila je svoju zemlju s pjesmom 'Alice'.

Osma je na veliku pozornicu izašla predstavnica Cipra, Antigona Buxton, s pjesmom 'Jalla'.

Uslijedila je Latvija koju je predstavila Atvara s pjesmom 'Ēnā'.

Zatim je predstavnik Danske, Søren Torpegaard Lund izveo pjesmu 'Før vi går hjem'

Jedanaesta po redu nastupila je Australija koju je predstavila Delta Goodrem s pjesmom 'Eclipse'.

Ukrajinu je na Eurosongu prezentirala Leléka s pjesmom 'Ridnym'.

Nakon toga na pozornicu je stigla Alis Kallaçi s pjesmom 'Nân', koja je predstavila Albaniju.

Zatim je nastupila Malta, odnosno Aidana Cassara s pjesmom 'Bella'.

Norveška je nastupila na kraju konkurentskog dijela programa, a predstavio je Jonas Lovv s pjesmom 'Ya Ya Ya'.

Francusku je predstavila pjevačica Monroe s pjesmom “Regarde!”.

Ujedinjeno Kraljevstvo je predstavio Look Mum No Computer, pravim imenom Sam Battle, s pjesmom “Eins, Zwei, Drei”.

Austriju, domaćina Eurosonga 2026., predstavio je COSMÓ s pjesmom “Tanzschein”.