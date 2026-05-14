Evo što će u četvrtak biti u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Kate dozna što je Zora namjeravala učiniti pa je pokušava posljednji put nagovoriti da zadrži dijete. Susret Jakova i Domazeta sve preokrene jer je Domazet otkrio tajnu Petrova ubojstva. Teodora se suočava s istom istinom u Josinu skrovištu. Tajna koju su sestre tako dugo očajnički pokušavale sačuvati sad je otkrivena.

La Promesa 

HRT1 13:20

Ángela odustane od bijega s Currom. Leocadia objašnjava Alonsu zašto bi trebala upravljati imanjem, ali ne uspije ga uvjeriti. Lope uvjeri Federica da za Veru nije najbolje da se vrati ocu.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje slučaj nestale osobe, a Voight je u situaciji da mora birati: držati se pravila ili raditi na svoj način. Nakon što je lakše ozlijeđena na poslu, Burgess otkriva da je trudna.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Braco i Goran su oboje u problemima s Larom. Janko je oduševljen novim šefom. Marku je krivo što je udario Martina. Milicu to nervira, a Martin se ponaša kao da se ništa nije dogodilo. Jadranka priprema štand za prodaju.

Crno more

NOVA TV 18:10

Esme odlazi Feride dati službenu izjavu o prodaji bebe, no postupak se iznenada zaustavlja. Feride saznaje da je suspendirana jer ju je Šerif optužio za neprimjerenu bliskost s Esme. Šerif koristi situaciju kako bi zastrašio Esme i natjerao je da odustane od razvoda.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Cristina vrijeđa Anu i udari je, zahtijevajući da ona napusti Velvet. Alberto je pokuša zaustaviti, ali shvaća da bi to bilo opasno za Anu. Enrique sazna od Bárbare što se dogodilo i udara Alberta. Sukobi se s Valerijom jer mu je lagala.

