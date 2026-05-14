PROCURILE FOTKE

Kruže navodni rezultati žirija na polufinalu Eurosonga: Lelek su ih oduševile, pogledajte bodove

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: Lisa Leutner

Grupa Lelek na Eurosongu u Beču predstavlja Hrvatsku, a njih nastup je oduševio publiku i žiri te su prošle u finale. Sada su procurili navodni rezultati žirija koji je svoje oduševljenje pretočio u brojke

Društvenim mrežama kruže fotografije koje navodno predstavljaju rezultate žirija za prvu polufinalnu večer Eurosonga. Podsjetimo, u prvoj večeri natjecalo se 15 izvođača, a njih 10 otišlo je dalje u finale. Prolaz su izborile i hrvatske predstavnice, grupa Lelek, kao i predstavnici Belgije, Finske, Grčke, Izraela, Litve, Moldavije, Poljske, Srbije i Švedske

Sustav glasovanja ove godine ponovno kombinira glasove publike i nacionalnih žirija, pa je tako i stručni žiri odlučivao tko ide dalje u finale. Omjer bodova iznosi 50,7 posto za publiku i 49,3 posto za žiri. A sudeći prema podacima s fotografija koje navodno prikazuju ocjene žirija, oni su oduševljeni hrvatskim predstavnicama. Ukupno su osvojile 125 bodova i tako završile na prvom mjestu. 

Iako službenih podataka o glasovima žirija, ali i publike, još uvijek nema, prema ovim fotografijama, Hrvatska je dobila 12 bodova od nekoliko zemalja, uključujući Finsku, Belgiju i Litvu. 

Večeras se Eurosong nastavlja, a u drugoj polufinalnoj večeri natjecat će se još 15 izvođača. Uz njih, tijekom večeri predstavit će se i troje izravnih finalista, predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i zemlje domaćina Austrije. Tko će sve nastupiti u drugoj polufinalnoj večeri možete pročitati OVDJE

