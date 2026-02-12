Svih 12 izvođača je u prvoj polufinalnoj večeri Dore predstavilo svoje pjesme, a samo njih osam ide dalje u finale. Tko je vaš favorit?
TKO IDE DALJE?
ANKETA Tko vam je favorit iz 1. polufinala Dore? Ovo su nastupi
Čitanje članka: < 1 min
U prvoj polufinalnoj večeri Dore predstavilo se 12 pjesama od njih 24. Samo njih osam ide dalje u finale koje će se održati u nedjelju 15. veljače, a o tome odlučuju isključivo gledati putem televotinga (SMS poruke i pozivi).
Pogledajte sve nastupe iz 1. polufinalne večeri Dore
Lima Len - Raketa
Jasmina Makota - Higher
Ananda - DORA
Tony Sky - O ne!
Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra
Ema Bubić - Vrijeme za nas
Noelle - Uninterrupted
Alen Đuras - From Ashes to Flame
Fenksta - Memento Mori
Cold Snap - MUCHO MACHO
ToMa - Ledina
LELEK - Andromeda
TKO JE VAŠ FAVORIT?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+