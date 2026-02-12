Obavijesti

Show

Komentari 5
TKO IDE DALJE?

ANKETA Tko vam je favorit iz 1. polufinala Dore? Ovo su nastupi

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Tko vam je favorit iz 1. polufinala Dore? Ovo su nastupi
Foto: HRT

Svih 12 izvođača je u prvoj polufinalnoj večeri Dore predstavilo svoje pjesme, a samo njih osam ide dalje u finale. Tko je vaš favorit?

Admiral

U prvoj polufinalnoj večeri Dore predstavilo se 12 pjesama od njih 24. Samo njih osam ide dalje u finale koje će se održati u nedjelju 15. veljače, a o tome odlučuju isključivo gledati putem televotinga (SMS poruke i pozivi). 

Pogledajte sve nastupe iz 1. polufinalne večeri Dore

Lima Len - Raketa



Jasmina Makota - Higher



Ananda - DORA



Tony Sky - O ne!



Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra



Ema Bubić - Vrijeme za nas



Noelle - Uninterrupted



Alen Đuras - From Ashes to Flame



Fenksta - Memento Mori



Cold Snap - MUCHO MACHO



ToMa - Ledina



LELEK - Andromeda

TKO JE VAŠ FAVORIT? 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama...
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama...

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 12. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti'...
FOTO Sjećate se Dajane iz 'Života na vagi'? Izgubila je više od 60 kg, evo kako sada izgleda
GOTOVO NEPREPOZNATLJIVA

FOTO Sjećate se Dajane iz 'Života na vagi'? Izgubila je više od 60 kg, evo kako sada izgleda

Dajana Milevoj (28) iz Labina u sedmoj sezoni RTL-ova showa 'Život na vagi' izgubila je više od 60 kilograma. Danas živi aktivno, putuje Europom i osvaja planinske vrhove.
Blanka i Ruben su se razveli?
KRAJ LJUBAVI

Blanka i Ruben su se razveli?

O problemima između Blanke Vlašić i Rubena Van Guchta se šuška otkako je on izjavio da su u 'otvorenom braku'. U posljednje vrijeme ga se može vidjeti u društvu manekenke Valentine Besard

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026