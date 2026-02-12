FOTO Sjećate se Dajane iz 'Života na vagi'? Izgubila je više od 60 kg, evo kako sada izgleda

Dajana Milevoj (28) iz Labina u sedmoj sezoni RTL-ova showa 'Život na vagi' izgubila je više od 60 kilograma. Danas živi aktivno, putuje Europom i osvaja planinske vrhove.
Dajana, po struci odgojiteljica predškolske djece, godinama se borila s viškom kilograma. Prijava u emisiju bila je, kako je više puta isticala, čin hrabrosti i odluka da „uzme život u svoje ruke“. Dodatni alarm bio je sistematski pregled na kojem joj je otkriven povišeni krvni tlak, što ju je suočilo s ozbiljnošću situacije.
Njezina je cijela obitelj prekomjerne težine. Otac joj je preminuo zbog bolesti povezane s upravo s tim problemom.
U show je ušla sa 176,8 kilograma, svjesna da višak kilograma ozbiljno ugrožava njezino zdravlje i kvalitetu života.
Tijekom pojedinih izazova nije skrivala suze ni trenutke slabosti, no upravo je ta iskrenost osvojila gledatelje. Umjesto odustajanja, birala je borbu.
U sedmoj sezoni razvila je blisko prijateljstvo s Mirnom Posavec, za koju je rekla da je pronašla „prijatelja s velikim P“.
Iako nije odnijela pobjedu, Dajana je do finalnog vaganja došla s rezultatom na koji može biti iznimno ponosna. Transformacija nije bila samo fizička – promijenio se i njezin pogled na sebe, vlastite mogućnosti i budućnost.
U show je ušla sa 176,8 kilograma, a za vrijeme emisije izgubila je čak 61,2 kilograma, odnosno 34,6 posto tjelesne mase.
Nakon završetka emisije Dajana je nastavila s aktivnim načinom života. Redovita tjelovježba i briga o prehrani postali su dio njezine svakodnevice, a sudjelovala je i u humanitarnim sportskim događanjima poput globalne utrke Wings for Life World Run.
Osim toga, iskoristila je novu energiju za putovanja pa je posjetila brojne europske destinacije, uključujući Dansku, Poljsku i Rumunjsku.
