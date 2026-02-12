Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 12. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti'...
Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama...
Divlje pčele
RTL 20:15
Kate strepi u ćeliji, a Sadija je nestala. Domazet na sve načine želi spasiti Katu. Mirjana ne odustaje od namjere da kazni Katarinu te joj kriomice šalje državnog inspektora.
La Promesa
HRT1 13:20
Lisandro i Leocadia najave da će prirediti zabavu u čast Adrianove titule, a on nije sretan zbog toga. Lope se odluči uvući u palaču vojvode i vojvotkinje De Carrila.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Tijekom sprovoda Atwater i Burgess svjedoče zasjedi i pucnjavi u kojoj poginu pastor i vođa bande. Atwater mora ponovno uspostaviti odnos sa svojim ocem, kojeg su nedavno pustili iz zatvora jer on može identificirati strijelca.
Tajne prošlosti
NOVA TV 22:30
Napetosti eskaliraju: obiteljske svađe prelaze granicu, a Serhat shvaća da mu kontrola izmiče iz ruku. U isto vrijeme Mustafa se nađe pod sumnjom zbog događaja iz prošlosti - i netko mu dolazi bliže nego što je očekivao.
Crno more
NOVA TV 18:10
Oruç dolazi do snimki sigurnosnih kamera koje bi mogle otkriti tko je Eleni gurnuo u more, no dokazi misteriozno nestaju. Sumnja pada na nekoga iz same obitelji Fırtına, a Esme se nađe između savjesti, obitelji i istine. Melinino upozorenje baca dugu sjenu na sve događaje.
