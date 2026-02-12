Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama...

Piše 24sata,
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 12. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Kate strepi u ćeliji, a Sadija je nestala. Domazet na sve načine želi spasiti Katu. Mirjana ne odustaje od namjere da kazni Katarinu te joj kriomice šalje državnog inspektora.

Divlje pčele
Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Lisandro i Leocadia najave da će prirediti zabavu u čast Adrianove titule, a on nije sretan zbog toga. Lope se odluči uvući u palaču vojvode i vojvotkinje De Carrila.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tijekom sprovoda Atwater i Burgess svjedoče zasjedi i pucnjavi u kojoj poginu pastor i vođa bande. Atwater mora ponovno uspostaviti odnos sa svojim ocem, kojeg su nedavno pustili iz zatvora jer on može identificirati strijelca.

DNEVNI PREGLED Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Napetosti eskaliraju: obiteljske svađe prelaze granicu, a Serhat shvaća da mu kontrola izmiče iz ruku. U isto vrijeme Mustafa se nađe pod sumnjom zbog događaja iz prošlosti - i netko mu dolazi bliže nego što je očekivao.

tajne prošlosti
Foto: Nova Tv

Crno more

NOVA TV 18:10

Oruç dolazi do snimki sigurnosnih kamera koje bi mogle otkriti tko je Eleni gurnuo u more, no dokazi misteriozno nestaju. Sumnja pada na nekoga iz same obitelji Fırtına, a Esme se nađe između savjesti, obitelji i istine. Melinino upozorenje baca dugu sjenu na sve događaje.

