ANKETA Tko vam je favorit iz 2. polufinala Dore? Ovo su nastupi

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HRT

I večeras se predstavilo 12 izvođača u drugoj polufinalnoj večeri Dore. A njih osam ide dalje u finale, gdje će se pridružiti finalistima i iz prvog polufinala. Pogledajte sve nastupe i recite nam tko je vaš favorit

Admiral

Uskoro će biti poznato kojih osam izvođača ide u finale Dore! U 2. polufinalnoj večeri ih se predstavilo 12, a zahvaljujući isključivo glasovima gledatelja, njih osam će ponovno nastupiti u finalu. 

1. Ritam Noir – Profumi di mare



2. Irma – Ni traga



3. Gabrijel Ivić – Light Up



4. ZEVIN – My Mind



5. Ivan Sever – Crying Eyes



6. Lana Mandarić – Tama



7. Stela Rade – Nema te



8. DEVIN – OVER ME



9. Kandžija – 3 ujutro



10. Marko Kutlić – Neotuđivo



11. Sergej – Scream



12. Lara Demarin – MANTRA

TKO JE VAŠ FAVORIT? 

