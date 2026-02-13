I večeras se predstavilo 12 izvođača u drugoj polufinalnoj večeri Dore. A njih osam ide dalje u finale, gdje će se pridružiti finalistima i iz prvog polufinala. Pogledajte sve nastupe i recite nam tko je vaš favorit
ZA KOGA NAVIJATE?
ANKETA Tko vam je favorit iz 2. polufinala Dore? Ovo su nastupi
Čitanje članka: < 1 min
Uskoro će biti poznato kojih osam izvođača ide u finale Dore! U 2. polufinalnoj večeri ih se predstavilo 12, a zahvaljujući isključivo glasovima gledatelja, njih osam će ponovno nastupiti u finalu.
1. Ritam Noir – Profumi di mare
2. Irma – Ni traga
3. Gabrijel Ivić – Light Up
4. ZEVIN – My Mind
5. Ivan Sever – Crying Eyes
6. Lana Mandarić – Tama
7. Stela Rade – Nema te
8. DEVIN – OVER ME
9. Kandžija – 3 ujutro
10. Marko Kutlić – Neotuđivo
11. Sergej – Scream
12. Lara Demarin – MANTRA
TKO JE VAŠ FAVORIT?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku