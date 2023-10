ANKETA U 'Superstaru' je prošlo 10 pjevača. Tko vam je najbolji?

Prva na redu u 'Superstaru' bila je Franka Blagus (18) koja je bez ikakve treme došetala pred žiri, ispričala im dva vica te ih odmah oduševila smislom za humor. Franka je izvela hit Doris Dragović 'Marija Magdalena', što je posebno zaintrigiralo Tončija.

- Koji ti stav imaš. Promašila si natjecanje, tebi treba stand up, ti si nemogući talenat - komentirao je Filip, no ipak je rekao NE.

Nika i Severine dale su DA, a Tonči Huljić rekao je kako "ima ono nešto u sebi" te joj također dao DA.

Foto: RTL

Erika Crnković (28), također iz Osijeka, koja se trenutno bavi uređivanjem pasa. Erika je u studio ušla sa ekscentričnim sunčanim naočalama i odmah zainteresirala žiri. Izvela je pjesmu Sama Smitha 'Burnin'.

Erika je ipak izvela i a capella verziju 'Skitnice' Jasne Zlokić, nakon koje je Nika Eriki priznala kako je pomalo ljubomorna na njezin glas i pohvalila je kako njime barata.

Foto: RTL

Viktor Habazin (22), student na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, koji igra i mali nogomet. Viktor nakon smrti majke živi sam s ocem, a u životu mu je najvažniji njegov mali krug najdražih ljudi. Viktor je izveo hit Majki 'Mene ne zanima', a Filip je pohvalio njegovu autentičnost. Dobio je jednoglasno DA.

Davor Knežević (32) iz Subotice istaknuo je kako mu je trema najgori neprijatelj, no ipak je odlučio pokazati sve što zna. Žiri je oduševio izborom prve pjesme koju je najavio – 'Sex on fire' grupe Kings of Leon. Oduševljenje nije splasnulo ni nakon izvedbe koju je žiri nagradio aplauzom i skandiranjem. Dobio je veliko DA.

Foto: RTL

Anatalia Filimone Kević Zandamela (17) priznala je da joj je san pjevati u nekom realityju, a u slobodno vrijeme bavi se društvenim mrežama i snima za TikTok, na kojem ima 87 tisuća pratitelja! Anataliji je tata iz Mozambika, dok je mama Hrvatica. Ova je tinejdžerica iz Drniša s ogromnom tremom ušla k žiriju. Za svoju prvu pjesmu je izvela 'The Greatest Love of All' dive Whitney Houston i rasplakala Severinu.

- Trema ne može ubiti glazbu u tebi - zaključio je Tonči, a svi su jedna dočekali viknuti jedno veliko 'DA'.

Foto: RTL

Petar Šegedin (18) došao je s Korčule, iz Žrnova, trenutno radi u restoranu, no na prvom mu je mjestu glazba, a pjeva i u klapi.

Petar je izveo 'Jedina' Toše Proeskog i oduševio sve, a Severina i Filip čak su i zaplesali. Dobio je četiri ogromna 'DA'.

Foto: RTL

Iz Zagreba dolazi 17-godišnja Lora Simikić kojoj je velika ljubav, uz glazbu, i kazalište, a pleše i na svili. Najveća podrška i glazbeni uzor joj je tata koji se dugo godina bavi glazbom, a bio je i član prvog hrvatskog boy benda Sunset Crew. 'Respect' Arethe Franklin bio je njezin izbor za prvu pjesmu, a žiri je ostavila bez teksta.

- Ja bih odmah glasala jer tu se nema što reći – jedno veliko DA - poručila je Severina, a složili su se i svi ostali.

Foto: RTL

Zagrepčanin David Balint (23) studira rani predškolski odgoj, a u slobodno vrijeme bavi se sportom, ali glazbom te svira gitaru i pjeva na ulici. David je odlučio izvesti akustičnu verziju megahita 'We found love' Rihanne i Calvina Harrisa.

- Jako dobra boja vokala, obećavajuće - priznao je Tonči, a Nika je rekla da jedva čeka čuti što još može i zna. David je zaslužio četiri DA.

Foto: RTL

Pred žiri je stigla i nasmijana Andrea Jelonjić (27) iz Zagreba, koja se nekoliko posljednjih godina intenzivno bavi pjevanjem, a svira i gitaru. Amy Winehouse i njezina 'You Know I'm No Good' bila je Andrein izbor.

Foto: RTL

- Bravo, ljepotice! Toliko si predivna, toliko predivno pjevaš! Imaš taj puknuti vokal u koji sam se odmah zaljubila - Severina je nizala komplimente. Jednoglasno je prošla dalje.

A treću audicijsku emisiju zatvorio je osebujni David Amaro (30), koji iza sebe već ima pokušaj glazbene karijere. Otpjevao je 'Lejlu'.

Foto: RTL

- Nema se tu što puno pričati. Poseban glas, ekspresija, emocija, pokret, izgled. Dođi, evo ti - kazao je Tonči i odmah pružio diplomu uz odobravanje ostalih.