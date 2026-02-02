ANKETA Večeras kreće Gospodin Savršeni! Hoćete li pratiti show?

Obavijesti

Od samog starta sve ide ubrzanim tempom - bez dugih priprema i taktiziranja. Djevojke i Savršeni ulaze ravno u izazov, a prvi susreti odvijaju se kroz brze spojeve

Nova sezona showa 'Gospodina Savršenog' počinje večeras, a od prošlog je tjedna dostupna na platformi Voyo. Na sunčanoj Kreti novi voditelj Marko Vargek dočekuje Gospodu Savršene, Karla i Petra, koji se ondje prvi put susreću licem u lice.

No, opuštanja nema. Od samog starta sve ide ubrzanim tempom - bez dugih priprema i taktiziranja. Djevojke i Savršeni ulaze ravno u izazov, a prvi susreti odvijaju se kroz brze spojeve na atraktivnim lokacijama diljem otoka. Ruže se dijele odmah, ali ne svima - neke kandidatkinje svoj će put završiti prije nego što uopće zakorače u vilu.

Prvi pogledi, nervoza, samopouzdanje, neočekivani izazovi i iskrene reakcije stvaraju eksplozivnu atmosferu. 

Hoćete li gledati novu sezonu? Glasajte u anketi.

