Obavijesti

Galerija

Komentari 1
POMALO BIZARNO

FOTO Izgledala kao da je gola: Heidi Klum nosila je haljinu u kojoj je jedva mogla hodati!

Manekenka Heidi Klum (52) na dodjelu Grammy nagrada stigla je u bizarnoj haljini zbog koje se činilo da je potpuno gola. U pripijenoj haljini boje kože od lateksa Klum se jedva kretala
68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Heidi Klum mnoge je iznenadila izborom haljine za 68. dodjelu Grammy nagrada u Los Angelesu. Pojavila se u haljini od lateksa boje kože, a svi su odmah primijetili da se jedva može kretati. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
1/32
Heidi Klum mnoge je iznenadila izborom haljine za 68. dodjelu Grammy nagrada u Los Angelesu. Pojavila se u haljini od lateksa boje kože, a svi su odmah primijetili da se jedva može kretati. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026