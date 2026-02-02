FOTO Izgledala kao da je gola: Heidi Klum nosila je haljinu u kojoj je jedva mogla hodati!

Manekenka Heidi Klum (52) na dodjelu Grammy nagrada stigla je u bizarnoj haljini zbog koje se činilo da je potpuno gola. U pripijenoj haljini boje kože od lateksa Klum se jedva kretala
Heidi Klum mnoge je iznenadila izborom haljine za 68. dodjelu Grammy nagrada u Los Angelesu. Pojavila se u haljini od lateksa boje kože, a svi su odmah primijetili da se jedva može kretati.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
|
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Haljina do koljena bez naramenica s kopčama sa strane ima detalje na grudima, te nekoliko udubljenja na tkanini koja su iscrtavala figuru slavne manekenke.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Klum je haljinu iskombinirala s cipelama boje kože, a dugu plavu kosu je raspustila.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Slavna njemačka manekenka i TV zvijezda nerijetko podiže prašinu svojim izdanjima na crvenim tepisima.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Ne srami se skinuti do kraja, a golišave fotografije često dijeli i na društvenim mrežama.
| Foto: Profimedia
Manekenka, kojoj su 52 godine, može se podičiti savršenom figurom, a očito je i sama toga svjesna.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Heidi je više puta rekla da joj golotinja nije strana i da joj je to postala sasvim normalna stvar.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Bilo na nudističkim plažama, bilo kod kuće, gdje se često sunča u toplesu. Djeca su se na to navikla, uz jedno pravilo, kad dolaze prijatelji, mama se ipak odjene.
| Foto: MIZA
Heidi je inače u braku s glazbenikom Tomom Kaulitzem.
| Foto: STEPHANIE SCARBROUGH
U nastavku galerije pogledajte ostala golišava izdanja slavne manekenke.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram
Foto Johanna Geron
Foto DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Foto Stefanie Rex/DPA
Foto zz/XNY/STAR MAX/IPx
Foto Manon Cruz
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Insagram/screenshot
Foto Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell