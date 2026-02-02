Evo tko su Hrvatske ruže i zašto su umjesto Thompsona trebali izvesti 'Ako ne znaš šta je bilo'

Hrvatska rukometna reprezetnacija osvojila je broncu na europskom prvenstvu u nedjelju. Veselje i euforija preplavili su naciju, a odmah se krenulo raspravljati i o dočeku rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Iako se doček krenuo pripremati i na trg su u večernjim satima stigli i kamioni s opremom, zbog zahtjeva za na dočeku nastupi i Marko Perković Thompson, a koji je Grad odbio, iz HRS-a su objavili da dočeka neće biti.

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Tada se oglasio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je u objavi na društvenim mrežama, između ostalog, napisao:

- U dogovoru s predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza, na Trgu bana Jelačića bi nastupili Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže koje bi izvele pjesmu “Ako ne znaš što je bilo”, omiljenu pjesmu rukometaša i na Svjetskom prvenstvu i sad na Europskom prvenstvu. Međutim, nedugo nakon osvajanja brončane medalje rukometaši su inzistirali da se dogovorenim izvođačima mora priključiti i Thompson. Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca. Nakon toga je reprezentacija odlučila da dočeka u Zagrebu u tom slučaju neće biti.

Nakon toga je objavljeno kako će Vlada i Hrvatski rukometni savez (HRS) preuzeti organizaciju dočeka.

- Grad Zagreb je rekao ne sportu, rukometašima, narodu i proslavi naših vrhunskih sportski uspjeha. To je nama neprihvatljivo, jako smo tužni. Vlada voli sport i kaže da sportu, da rukometašima, narodu, hrvatskim domoljubnim pjesmama. Donijeli smo odluku i Vlada zajedno s HRS-om organizira veličanstveni doček rukometaša danas u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića. Pozivamo sve sugrađane da se priključe prekrasnoj atmosferi - rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Na pitanje hoće li nastupiti Thompson, rekao je da će ispuniti sve želje rukometaša. Za 24sata je Thompsonov tim potvrdio da su dobili poziv HRS-a i da su potvrdili dolazak.

Prošle je godine također na glavnom zagrebačkom trgu organiziran doček rukometaša koji su se tada vratili sa Svjetskog prvenstva sa srebrom oko vrata. Na dočeku je nastupio Thompson čija je pjesma 'Ako ne znaš šta je bilo' postala neslužbena himna rukometne reprezentacije.

Tko su Hrvatske ruže?

Tomašević je i ranije objavio kako će se ta pjesma izvesti, no u izvedbi Hrvatskih ruža. Jedan od njihovih članova je i Nenad Ninčević, koji je ujedno i autor te pjesme.

Hrvatske ruže su prvu pjesmu objavile 2023. godine, pod nazivom 'Kardinale', a u fokus javnosti su dospijeli nakon što su s Thompsonom snimili 'Ako ne znaš šta je bilo'. Ninčević je ranije ispričao za Novu TV kako je preko noći napisao stihove, no da je shvatio kako neće moći u istoj večeri napisati još i melodiju. Tada je Thompsonu poslao tekst.

Foto: promo

- Interesantno, Marko zove ujutro i kaže 'Ja sam snimio neki demo, malo sam se igrao s tom pjesmom' - ispričao je tada Ninčević pa dodao: 'Pa sam ga pitao gdje si otpjevao pjesmu, a on kaže 'u ormaru, da ne probudim djecu'. Znači, ta pjesma je u demo verziju otpjevana u ormaru. I onda ja to slušam, a meni suze teku i on me gleda. Nije mu jasno što mi je pa sam mu rekao 'Marko, ja ovo neću moći izvoditi', ja ako stanem na binu, počet ću plakat. Tako je bilo i u Imotskom i u Dugopolju'.

Ninčević je i ranije na Happy FM-u ispričao kako je došlo do osnivanja Hrvatskih ruža.

- Te 2023. godine sam treći put u životu umirao. Dovezao sam se sam na Rebro, s temperaturom 40, sepsom i gangrenom. Nakon pola sata bio sam na operacijskom stolu. Odstranili su mi dio lijevog i dio desnog stopala - ispričao je te dodao kako je u tim danima otkrivao lik blaženog kardinala Stepinca.

- Gledao sam emisiju o njemu, a na moju sramotu nisam puno znao. Ali slušao sam svjedočanstva Židova i ljudi drugih vjera, one koji kažu da ih ne bi bilo da nije bilo njega. Čitao sam o njemu, molio mu se i odlučio mu napisati pjesmu. Nitko od mojih pjevača nije je htio pjevati. Kao sporna biografija i slično. Ja sam rekao da nije sporna, radi se o blaženiku, mučeniku i žrtvi svih sustava. Zato smo osnovali Hrvatske ruže i sami izveli pjesmu 'Kardinale' - rekao je.