ANKETA Večeras nas čeka veliko finale Supertalenta: Tko je vaš favorit za pobjedu u showu?

Večeras je u zagrebačkoj Areni veliko finale Supertalenta, koje kreće u 20.15 h. Najuspješniji kandidati ove sezone ponovno će stati na pozornicu i pokušati osvojiti žiri i publiku kako bi stekli status pobjednika. Nakon audicija, polufinalnih večeri i brojnih nezaboravnih nastupa, pred publikom je završni obračun talenata.
Gledatelje očekuje večer puna emocija, adrenalina, glazbe i vrhunskih izvedbi. Finalisti su spremni dati svoj maksimum pred najvećom publikom do sada. U nastavku donosimo pregled svih osam finalista koji će se večeras boriti za pobjedu.
Anica Perić
Mario Sušinjak
Patrizio Ratto
Svebor Mihael Jelić
Duo Turkeev & Kids
Vardanyan Brothers
Lara Crnjac
Tatan i Ingrid
Što mislite - tko je zaslužio pobjedu u 12. sezoni showa Supertalent? Svoje mišljenje dajte u anketi.
