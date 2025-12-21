ANKETA Večeras nas čeka veliko finale Supertalenta: Tko je vaš favorit za pobjedu u showu?

Večeras je u zagrebačkoj Areni veliko finale Supertalenta, koje kreće u 20.15 h. Najuspješniji kandidati ove sezone ponovno će stati na pozornicu i pokušati osvojiti žiri i publiku kako bi stekli status pobjednika. Nakon audicija, polufinalnih večeri i brojnih nezaboravnih nastupa, pred publikom je završni obračun talenata.

Gledatelje očekuje večer puna emocija, adrenalina, glazbe i vrhunskih izvedbi. Finalisti su spremni dati svoj maksimum pred najvećom publikom do sada. U nastavku donosimo pregled svih osam finalista koji će se večeras boriti za pobjedu.

Anica Perić

Mario Sušinjak

Patrizio Ratto

Svebor Mihael Jelić

Duo Turkeev & Kids

Vardanyan Brothers

Lara Crnjac

Tatan i Ingrid

Što mislite - tko je zaslužio pobjedu u 12. sezoni showa Supertalent? Svoje mišljenje dajte u anketi.