Obavijesti

Show

Komentari 2
GLASAJTE

ANKETA Večeras nas čeka veliko finale Supertalenta: Tko je vaš favorit za pobjedu u showu?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Večeras nas čeka veliko finale Supertalenta: Tko je vaš favorit za pobjedu u showu?
Foto: NOVA TV

Gledatelje očekuje večer puna emocija, adrenalina, glazbe i vrhunskih izvedbi. Finalisti su spremni dati svoj maksimum pred najvećom publikom do sada

Večeras je u zagrebačkoj Areni veliko finale Supertalenta, koje kreće u 20.15 h. Najuspješniji kandidati ove sezone ponovno će stati na pozornicu i pokušati osvojiti žiri i publiku kako bi stekli status pobjednika. Nakon audicija, polufinalnih večeri i brojnih nezaboravnih nastupa, pred publikom je završni obračun talenata.

Gledatelje očekuje večer puna emocija, adrenalina, glazbe i vrhunskih izvedbi. Finalisti su spremni dati svoj maksimum pred najvećom publikom do sada. U nastavku donosimo pregled svih osam finalista koji će se večeras boriti za pobjedu.

Anica Perić

Mario Sušinjak

Patrizio Ratto

Svebor Mihael Jelić

Duo Turkeev & Kids

Vardanyan Brothers

Lara Crnjac

Tatan i Ingrid

Što mislite - tko je zaslužio pobjedu u 12. sezoni showa Supertalent? Svoje mišljenje dajte u anketi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Twerkanjem u Supertalentu je zgrozila Martinu: Evo kako danas izgleda Sarah Seifert...
KONTROVERZAN NASTUP

Twerkanjem u Supertalentu je zgrozila Martinu: Evo kako danas izgleda Sarah Seifert...

Večeras će biti poznat novi pobjednik ili pobjednica Supertalenta. Veliko finale prenosit će se uživo iz Arene Zagreb, a mi smo se prisjetili točke koja je šokirala mnoge.
FOTO Evo tko je od poznatih prošetao zagrebačkom 'špicom'
NEMA HLADNOĆE

FOTO Evo tko je od poznatih prošetao zagrebačkom 'špicom'

U predblagdanskom vikendu u centru Zagreba uživali su mnogi poznati Hrvati. Hladnoća im nije smetala. Neki su špicom prošetali sami, drugi u društvu, a neki su izašli s kućnim ljubimcem
Tamia Šeme pobijedila je lani u Supertalentu: 'Cirque du Soleil moj je veliki neostvareni san'
ISKRENO ZA 24SATA

Tamia Šeme pobijedila je lani u Supertalentu: 'Cirque du Soleil moj je veliki neostvareni san'

Slovenska umjetnica još ne može vjerovati da je pobijedila u talent showu. "To je jedno od mojih najvećih postignuća i nešto na što sam izuzetno ponosna", rekla je

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025