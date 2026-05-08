POTRESNA OBJAVA

Mladi glazbenik (20) poginuo u teškoj prometnoj nesreći na A3: 'Ostali smo bez našeg Borne...'

Piše Stela Kovačević,
Piše Stela Kovačević,
Foto: Facebook

Od bubnjara Borne Juričkog oprostili su se kolege iz benda Druga dimenzija pa na društvenim mrežama poručili: 'Izgubili smo jedan dio sebe'

Admiral

U prometnoj nesreći koja se dogodila na autocesti A3 kod Ivanić-Grada u četvrtak navečer poginuo je mladi bubnjar Borna Jurički (20). Teška nesreća dogodila se u 21:43 h na 68. kilometru u smjeru istoka.

U nesreći su sudjelovali automobil u kojem se nalazio mladi glazbenik i teretni automobil s prikolicom. Od Borne Juričkog oprostili su se kolege iz benda Druga dimenzija, u kojem je on svirao bubnjeve.

- Ne možemo vjerovati da ovo pišemo i da ovo moramo izgovoriti naglas. Ostali smo bez našeg Borne. Izgubili smo jedan dio sebe. Trenutačno ne možemo puno više reći jer sve riječi su suvišne, osim da te volimo Borna, dio si naše obitelji i jednog dana, negdje dalje, ponovno ćemo se sresti - napisali su na Facebooku.

STRAŠNO UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!
Na društvenim mrežama se od mladića opraštaju brojni kolege i prijatelji.

