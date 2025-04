ANKETA Volite li više Bundyja ili Pritchetta? U 'Bračnim vodama' dobio ulogu zbog jednog poteza

Ed O'Neill, rođen kao Edward Leonard O'Neill 12. travnja 1946. u Youngstownu, Ohio, američki je glumac čija je karijera obilježila televizijsku povijest kroz dvije nezaboravne uloge očeva – Ala Bundyja u kultnoj seriji "Bračne vode" i Jaya Pritchetta u nagrađivanoj "Modernoj obitelji". Njegov put do zvijezda bio je sve samo ne tipičan, isprepleten sportskim ambicijama, radničkim poslovima i neočekivanim skretanjem prema svijetu glume.

Od sportskih terena do dasaka koje život znače

Odrastajući u irsko-američkoj katoličkoj obitelji u radničkom Youngstownu, O'Neillov rani život bio je usmjeren prema sportu. Otac mu je bio radnik u čeličani i vozač kamiona, a majka domaćica i socijalna radnica. Talentirani Ed dobio je nogometnu stipendiju za Sveučilište Ohio, no nakon dvije godine prebacio se na Državno sveučilište Youngstown, gdje je nastavio igrati američki nogomet kao obrambeni igrač. Njegov sportski talent bio je neupitan – 1969. godine potpisao je ugovor kao nedraftirani slobodni igrač za Pittsburgh Steelers, no na njegovu žalost, otpušten je tijekom trening kampa, natječući se za mjesto s budućim legendama poput Joea Greenea.

Foto: Hubert Boesl/DPA

Nakon što mu se san o profesionalnoj sportskoj karijeri rasplinuo, O'Neill se vratio na fakultet i upisao novi kazališni program. Kratko je radio i kao zamjenski nastavnik društvenih znanosti u svojoj bivšoj srednjoj školi Ursuline. No, sudbina je imala druge planove. Tijekom tog formativnog razdoblja, O'Neill se našao na životnom raskrižju. Kako je kasnije otkrio u podcastu kolege Jesseja Tylera Fergusona, "Dinner's on Me", nakon što je ostao bez novca poslije Steelersa, prijatelj iz djetinjstva povezan s organiziranim kriminalom ponudio mu je "lakši" put zarade. O'Neill je bio u iskušenju, no očev savjet bio je presudan. Otac ga je upitao može li "odslužiti kaznu" ("Can you do the time?"). Shvativši da ne može, O'Neill je odbio ponudu i okrenuo se glumi.

Počeci glumačke karijere uključivali su rad u kazalištu, uključujući American Repertory Theater u Cambridgeu i nastupe na Broadwayu. Prvu filmsku ulogu dobio je 1980. u trileru Williama Friedkina "Cruising", uz Ala Pacina. Slijedile su manje uloge na filmu i televiziji.

Al Bundy – ikona radničke klase

Prekretnica u karijeri dogodila se 1987. godine. Tijekom audicije za novu humorističnu seriju mreže Fox, "Bračne vode" ("Married... with Children"), O'Neill je tražio ulogu Ala Bundyja, ciničnog prodavača cipela i glave disfunkcionalne obitelji. Navodno je ulogu dobio zahvaljujući jednom jednostavnom, ali autentičnom potezu – dok je trebao ući na scenu kroz vrata, spontano je spustio ramena i duboko uzdahnuo, savršeno utjelovivši rezigniranost lika.

Foto: IFA Film

Serija je postigla ogroman uspjeh, emitirala se punih 11 sezona (1987.-1997.) i pretvorila O'Neilla u zvijezdu. Al Bundy, sa svojim vječnim prisjećanjem na slavne dane srednjoškolskog nogometaša ("postigao sam četiri polaganja u jednoj utakmici") i sarkastičnim komentarima, postao je jedan od najprepoznatljivijih televizijskih likova. Za ovu ulogu O'Neill je zaradio dvije nominacije za Zlatni globus. Ironično, kraj serije dočekao ga je nespremnog – za otkazivanje je saznao od para mladenaca koji su ga prepoznali dok je bio na odmoru u Ohiju.

Privatni život i strast prema Jiu-Jitsuu

Unatoč gruboj vanjštini lika Ala Bundyja, O'Neill je u privatnom životu posvećen obitelji. Od 1986. godine u braku je s glumicom Catherine Rusoff. Par se nakratko rastao 1989., ali su se pomirili 1993. godine. Imaju dvije kćeri, Claire (rođenu 1996.) i Sophiju (rođenu 1998.). Obitelj živi u Los Angelesu.

Osim glume, O'Neill ima još jednu veliku strast – brazilski jiu-jitsu. Trenira više od dva desetljeća pod mentorstvom legendarnog Roriona Gracieja. U prosincu 2007. godine, nakon 16 godina predanog treninga, dobio je crni pojas, postignuće koje je u dokumentarcu "I Am Bruce Lee" nazvao "najvećim postignućem u životu, osim moje djece".

Jay Pritchett – Povratak na vrh

Nakon "Bračnih voda", O'Neill je nastavio glumiti u filmovima ("Sakupljač kostiju", "Španjolski zatvorenik") i serijama ("Zapadno krilo", "Dragnet"). Pravi povratak na male ekrane uslijedio je 2009. godine s ulogom Jaya Pritchetta u humorističnoj seriji ABC-ja "Moderna obitelj" ("Modern Family"). Kao patrijarh proširene, moderne i kaotične obitelji, O'Neill je ponovno osvojio publiku i kritiku. Njegov lik Jay, uspješni poslovni čovjek oženjen znatno mlađom Glorijom (Sofia Vergara), bio je kompleksniji i nijansiraniji od Ala Bundyja, pokazujući O'Neillovu glumačku svestranost.

Foto: © Vince Flores/PRESS ASSOCIATION

Serija je postala globalni fenomen, emitirala se 11 sezona (2009.-2020.) i osvojila brojne nagrade. O'Neill je za ulogu Jaya Pritchetta bio nominiran za tri nagrade Emmy za najboljeg sporednog glumca te je osvojio četiri nagrade Ceha filmskih glumaca (SAG) kao dio izvanrednog glumačkog ansambla.

Foto: Profimedia

Što nakon 'Moderne obitelji'?

I nakon završetka "Moderne obitelji", Ed O'Neill ostaje aktivan. Nedavno je tumačio kontroverznog Donalda Sterlinga u hvaljenoj mini-seriji "Clipped" (2024.), pokazavši još jednom svoj raspon. Iako je izjavio da ga dugotrajna snimanja serija više ne privlače, ostaje otvoren za nove projekte.

Živi mirnim životom u Los Angelesu, uživajući u vremenu s obitelji, čitanju, plivanju i, naravno, brazilskom jiu-jitsuu. Njegova karijera, koja je započela na sportskim terenima Ohija i zamalo skrenula u sasvim drugom smjeru, ostaje svjedočanstvo talenta, upornosti i sposobnosti transformacije jednog od najomiljenijih televizijskih glumaca svoje generacije.