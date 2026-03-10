Toni otkazao koncert, Jozinović nije! Evo koliko Toni treba novca vratiti i koliko će Jakov zaraditi

Dva dana nakon što je Toni Cetinski objavio da ipak neće zapjevati u dvorani SPENS u Novom Sadu objasnivši da ga u tome prijeći spoznaja kako je ta dvorana služila kao logor za hrvatske branitelje 1991., mlada zvijezda Jakov Jozinović objavio je kako on neće otkazati svoj koncert ondje 14. ožujka. Inače, Toni je u toj dvorani nastupao barem četiri puta od 2012. do danas.

- Ja za čuda letim. Letim za ljubav, poniznost, mladost i glazbu koja ne poznaje granice. Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite! Nastavljamo širiti ljubav i glazbu već ovaj vikend u Novom Sadu - objavio je Jozinović.

Foto: Instagram

S druge strane, Cetinski je nakon otkazivanja koncerta napisao kako prema publici u Srbiji osjeća "veliko poštovanje i zahvalnost" i da ga godinama tamo dočekuju s ljubavlju i pjesmom te kako se nada da će njegovu odluku razumjeti, a ne osuditi.

Zadar: Tony Cetinski održao koncert na Višnjiku | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Ova odluka nije donesena protiv bilo koga niti iz želje za podjelama, pogotovo ne u multikulturalnom gradu poput Novog Sada, nego upravo suprotno, iz želje da glazba ostane ono što je uvijek bila, prostor susreta, emocije i zajedništva - naveo je Toni, između ostalog. U objavi je dodao i kako se povrat ulaznica može izvršiti od 9. ožujka.

Oko svega su se na društvenim mrežama oglasili i iz same dvorane te su poručili kako je SPENS tijekom svoje "dugogodišnje povijesti bio domaćin brojnim sportskim, glazbenim i kulturnim događajima i otvoren za sve bez obzira na nacionalnost i podrijetlo". S druge strane, udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata zahvalile su u ponedjeljak Cetinskom zbog otkazivanja koncerta ističući kako je riječ o časnoj odluci.

Prema službenim podacima koje je tad objavio Telegraf, a potvrdili su ih i iz samoga SPENS-a, do jutra na dan koncerta prodano je oko 3500 ulaznica, a cijene ulaznica kretale su se u rasponu od 16 do 25 eura. Prema tim podacima, Cetinski bi od karata za koncert uprihodio otprilike 71.750 eura, odnosno toliko mora vratiti zbog otkazivanja.

Usporedbe radi, Jakov Jozinović je do sada rasprodao gotovo sve tribine, dok u Fan pitu i parteru još ima slobodnih mjesta. S obzirom na to da dvorana prima između 7000 i 8000 ljudi, procjenjuje se da je do sada prodao oko 5500 karata, ako ne i više. Cijene karata za njegov koncert nešto su više nego što su bile za Tonija i kreću se od 20 do 28 eura.

Zadar: Tony Cetinski održao koncert na Višnjiku | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Iz toga proizlazi da je prosječna cijena karte oko 24 eura. Jozinović će, i da ne proda više karata, na ovom koncertu uprihoditi oko 132.000 eura. Naravno, to neće biti čista zarada jer treba podmiriti sve troškove.