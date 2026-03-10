Obavijesti

Evo što će se u utorak događati u vašim omiljenim sapunicama

DNEVNI PREGLED

Evo što će se u utorak događati u vašim omiljenim sapunicama
Foto: Tom Dubravec

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 10. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Zora u očaju razmatra opciju da se odrekne djeteta i preda ga časnim sestrama. Ante i dalje kažnjava Čavku, dok ispituje Terezu o njezinu odnosu s Vicom. Jakov i Domazet udružuju snage kako bi razotkrili Cicu i njegovu povezanost s Antom te spasili zadrugu.

La Promesa 

HRT1 13:20

Dr. Guillén spasi život male Rafaele. Leocadia navaljuje na Lorenza da prekine društvenu izolaciju njezine kćeri. Curro se suprotstavi Lorenzu, a Cristóbal se uplete.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Policajci Atwater i Burgess dobivaju novi patrolni automobil, no moraju ga vratiti u istom voznom stanju. Jedna poludjela žena sva u krvi napada Atwatera razbijenom bocom i ozlijedi auto.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Marko Šank se lomi jer misli da treba reći Martinu istinu o onom što je vidio, a muka mu je. Mirjana izbaci Stanislava iz gostione pa se on skriva po Zaglavama od Macana, kojima Spomenka otkrije istinu o Stenovoj laži o odlasku u Zadar.

Foto: Luka Dubroja

Crno more

NOVA TV 18:10

Ismail je teško ozlijeđen i završava u borbi za život. Eleni, pod pritiskom i bez opreme, improvizira zahvat i spašava ga. Dok se obitelj lomi na rubu panike, Esme donosi hladnu odluku: Ismaila neće voditi u bolnicu.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Alberta i Rodriga razdvoje nakon što su izmijenili udarce. Mateo i Clara nastavljaju strastvenu vezu. Max tješi Blancu kad mu ona kaže da se Jennifer seli u Miami.

