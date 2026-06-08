ANKETA Završila je posljednja epizoda popularne serije Divlje pčele. Jeste li zadovoljni?

Presuda Katarini Runje nije još donesena, a Vicin prijatelj nalazi se s Markom i Čavkom. Najteža vijest za kraj prve sezone stigla je Anti Vukasu - podignuta je nova optužnica protiv njega. Za to vrijeme, Ivica puni pištolj...

Završila je prva sezona RTL-ove dramske serije "Divlje pčele" koja je od studenog prošle godine prikovala Hrvatsku uz male ekrane. Mnogi fanovi tuguju, ali ih je razveselila vijest o drugoj sezoni.

Kako vam se svidio kraj prve sezone serije? Svoje mišljenje dajte u anketi.

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