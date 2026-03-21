Obavijesti

Show

Komentari 0
RECITE NAM SVOJE MIŠLJENJE

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
ANKETA Željka je pobijedila u 'Večeri za 5', jeste li zadovoljni?
Foto: RTL

Nakon pet dana kuhanja i druženja u Osijeku, pobjedu je odnijela učiteljica Željka s ukupno 77 bodova

Posljednji dan osječkog tjedna 'Večere za 5' za ekipu je kuhala Snežana Klobučar koja je osvojila ukupno 57 bodova. Pobjedu je odnijela učiteljica Željka, koja je kuhala u ponedjeljak, s osvojenih 77 bodova. 

Jučerašnja domaćica za predjela je pripremila 'Šaransku krckalicu', a riječ je bila o čipsu od šarana. 'Brko u saftu' bio je naziv glavnog jela, a riječ je bila o somu u saftu i tjesteninom kao prilogom, točnije, slavonskom perkeltu. Tijestu je dodala domaći sir i prženu slaninu, a mast od slanine dodala je u kotlić u kojem se kuhao i som. 

Na kraju je stigao i desert 'Larisine kocke', kolač s kombinacijom klasičnog i čokoladnog biskvita, a sve je prelila čokoladnim pudingom prije pečenja, a nakon pečenja dodala vrhnje. 

Ekipa se i zadnje večeri dobro zabavila, za stolom je, kao i uvijek, bilo šala i zezancije, ali pred kraj je atmosfera ipak malo pala. Večera se gostima nije pretjerano svidjela pa je, osim desetke od Marina, Snežana dobila sedam bodova od Željke, šest od Mladena i samo tri od Marjana.

Atmosferu je Marin ocijenio s deset bodova, Željka sa sedam, Mladen s osam, a Marjan sa šest i rekao: Domaćica je bila jako zabrinuta, nervozna, nesigurna.“

Preostalo je proglasiti pobjednicu ili pobjednika. Na petom mjestu bio je, očekivano, Marin, na četvrtom Snežana, na trećem Mladen, na drugom Marjan, a pobjedu je odnijela Željka. „Apsolutno se isplatio trud i same večere i hrane i atmosfere što smo podigli.“

Željka je pobijedila u 'Večeri za 5', jeste li zadovoljni?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Podsjetimo, Željka je u ponedjeljak za svoje goste pripremila predjelo 'Kravica kraljica', glavno jelo 'Maršalovi odresci' te desert naslova 'Choko Loco'.

Predjelo 'Kravica kraljica' bila je carska pita s paprikama, kiselim krastavcima i suhomesnatim narescima. Sama domaćica opisala ga je kao jelo koje je jednostavno, ali uvijek efektno. Glavno jelo naziva 'Maršalovi odresci' sastojalo se od prženog purećeg filea s umakom od gljiva, uz prilog od zapečenih prutića pire krumpira. 

Foto: RTL

Desert 'Choko loco' zapravo je zdravija varijanta slastice koja se sastojala od zobenih pahuljica, lješnjaka, meda, kikirikija, maslaca, kakaa i prstohvata soli.

Odličnom večerom i atmosferom osvojila je ukupno 77 bodova - 37 bodova za hranu i maksimalnih 40 bodova za atmosferu, što je bilo dovoljno za pobjedu.

Ekipa je u ovotjednoj 'Večeri za 5' kliknula na prvu: Domaćica je osvojila visokih 77 bodova

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026