ANKETA Željka je pobijedila u 'Večeri za 5', jeste li zadovoljni?

Posljednji dan osječkog tjedna 'Večere za 5' za ekipu je kuhala Snežana Klobučar koja je osvojila ukupno 57 bodova. Pobjedu je odnijela učiteljica Željka, koja je kuhala u ponedjeljak, s osvojenih 77 bodova.

Jučerašnja domaćica za predjela je pripremila 'Šaransku krckalicu', a riječ je bila o čipsu od šarana. 'Brko u saftu' bio je naziv glavnog jela, a riječ je bila o somu u saftu i tjesteninom kao prilogom, točnije, slavonskom perkeltu. Tijestu je dodala domaći sir i prženu slaninu, a mast od slanine dodala je u kotlić u kojem se kuhao i som.

Na kraju je stigao i desert 'Larisine kocke', kolač s kombinacijom klasičnog i čokoladnog biskvita, a sve je prelila čokoladnim pudingom prije pečenja, a nakon pečenja dodala vrhnje.

Ekipa se i zadnje večeri dobro zabavila, za stolom je, kao i uvijek, bilo šala i zezancije, ali pred kraj je atmosfera ipak malo pala. Večera se gostima nije pretjerano svidjela pa je, osim desetke od Marina, Snežana dobila sedam bodova od Željke, šest od Mladena i samo tri od Marjana.

Atmosferu je Marin ocijenio s deset bodova, Željka sa sedam, Mladen s osam, a Marjan sa šest i rekao: Domaćica je bila jako zabrinuta, nervozna, nesigurna.“

Preostalo je proglasiti pobjednicu ili pobjednika. Na petom mjestu bio je, očekivano, Marin, na četvrtom Snežana, na trećem Mladen, na drugom Marjan, a pobjedu je odnijela Željka. „Apsolutno se isplatio trud i same večere i hrane i atmosfere što smo podigli.“

Podsjetimo, Željka je u ponedjeljak za svoje goste pripremila predjelo 'Kravica kraljica', glavno jelo 'Maršalovi odresci' te desert naslova 'Choko Loco'.

Predjelo 'Kravica kraljica' bila je carska pita s paprikama, kiselim krastavcima i suhomesnatim narescima. Sama domaćica opisala ga je kao jelo koje je jednostavno, ali uvijek efektno. Glavno jelo naziva 'Maršalovi odresci' sastojalo se od prženog purećeg filea s umakom od gljiva, uz prilog od zapečenih prutića pire krumpira.

Desert 'Choko loco' zapravo je zdravija varijanta slastice koja se sastojala od zobenih pahuljica, lješnjaka, meda, kikirikija, maslaca, kakaa i prstohvata soli.

Odličnom večerom i atmosferom osvojila je ukupno 77 bodova - 37 bodova za hranu i maksimalnih 40 bodova za atmosferu, što je bilo dovoljno za pobjedu.