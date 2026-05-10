Popularni glazbenik je ljubav svog života upoznao još u školi, ona se teško nosila sa slavom

Rođen kao Paul David Hewson 10. svibnja 1960. godine u Dublin, Bono Vox je odrastao u obitelji obilježenoj različitim religijskim tradicijama. Gubitak majke Iris, koja je preminula kada je Bono imao samo četrnaest godina, ostavio je dubok trag na njegov život i kasnije snažno utjecao na njegove tekstove i emotivni izričaj. Upravo se u toj boli oblikovala njegova osjetljivost prema ljudskoj patnji, ali i potreba da kroz umjetnost traži smisao.

Godine 1976., još kao srednjoškolac, pridružio se bendu koji će ubrzo postati jedan od najvećih rock sastava svih vremena, U2. Tada je dobio nadimak “Bono Vox”, što znači “dobar glas”. Iako u početku nije bio tehnički savršen pjevač, njegova karizma, energija i snažna prisutnost na pozornici odmah su ga izdvojile kao prirodnog frontmena. Bend je vrlo brzo počeo nastupati diljem Irske, a 1980. objavili su prvi album “Boy”, kojim su privukli pažnju glazbene kritike.

Pravi svjetski proboj dogodio se 1987. albumom "The Joshua Tree", koji je osvojio Grammy i učvrstio U2 među najvećim imenima rock glazbe. Pjesme poput “With or Without You” i “Where the Streets Have No Name” postale su himne generacije. Bono se tada profilirao ne samo kao glazbenik nego i kao glas društvene savjesti. Njegovi tekstovi često su se bavili vjerom, politikom, ratovima i ljudskim pravima, što je bilo neuobičajeno za tadašnji mainstream rock.

Tijekom devedesetih U2 je pokazao iznimnu sposobnost glazbene transformacije. Album "Achtung Baby" donio je mračniji i industrijski zvuk, dok su “Zooropa” i “Pop” istraživali elektroniku i alternativni rock. Bono je kroz sve te faze ostao središnja figura benda.

Početkom 2000-ih U2 se vratio emotivnijem i klasičnijem rock zvuku albumom "All That You Can't Leave Behind". Pjesma “Beautiful Day” postala je globalni hit i osvojila brojne Grammyje. Uslijedio je i uspješni album “How to Dismantle an Atomic Bomb”, s pjesmama “Vertigo” i “Sometimes You Can't Make It On Your Own”, koje su dodatno potvrdile Bonovu sposobnost da osobne emocije pretvori u univerzalne poruke.

No Bono nikada nije bio samo glazbenik. Tijekom cijele karijere intenzivno se bavio humanitarnim radom i političkim aktivizmom. Sudjelovao je u projektima poput Band Aida, Live 8 i Net Aida, koristeći popularnost kako bi skrenuo pozornost na siromaštvo, AIDS i dužničke krize afričkih zemalja. Osnovao je organizacije DATA i ONE, koje su se zalagale za borbu protiv siromaštva i bolesti u Africi. Zbog svojeg humanitarnog rada proglašen je osobom godine časopisa Time zajedno s Billom Gatesom i Melindom French Gates, a 2007. godine dobio je počasnu titulu viteza Ujedinjenog Kraljevstva od kraljice Elizabete II.

Unatoč svjetskoj slavi, jedan od najvažnijih temelja Bonova života oduvijek je bila njegova supruga Ali Hewson. Njihova ljubavna priča započela je još u školskim danima u Dublinu, kada su imali samo dvanaest godina. Počeli su hodati 1976. godine, iste godine kada je osnovan U2. Dok je Bono tek sanjao o velikim pozornicama, Ali je bila uz njega kao podrška i oslonac.

Vjenčali su se 1982. godine, puno prije nego što je bend doživio svjetsku slavu, a ona je kasnije komentirala kako joj se nije bilo lako nositi sa svime. Njihov brak često se opisuje kao jedan od najstabilnijih i najdugovječnijih u svijetu showbiza. Bono je više puta javno govorio koliko mu je Ali pomogla da ostane prizemljen tijekom godina slave, turneja i pritiska javnosti. U svojim memoarima “Surrender: 40 Songs, One Story” priznao je kako je njihov odnos prolazio kroz izazove, posebno zbog njegova stalnog izbivanja i života na turnejama, ali i koliko su oboje bili spremni boriti se za brak i obitelj.

Ali Hewson izgradila je i vlastiti identitet izvan Bonove sjene. Diplomirala je sociologiju i političke znanosti na Sveučilištu Dublin te se posvetila humanitarnom radu. Posebno se angažirala oko pomoći žrtvama katastrofe u Černobilu i kampanjama protiv nuklearne energije. Zajedno s Bonom pokrenula je i modni brend EDUN, s ciljem poticanja održive proizvodnje i zapošljavanja u Africi.

Par ima četvero djece, Jordan, Eve, Elijaha i Johna. Bono je često isticao kako ga je očinstvo promijenilo i naučilo ravnoteži između umjetničkog života i obiteljskih obveza. Njihova kći Eve Hewson ostvarila je uspješnu glumačku karijeru, dok je sin Elijah krenuo glazbenim putem.