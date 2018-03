Ankica Dobrić: 'Kada sam čula dijagnozu, sledila mi se krv...'

Grozan je osjećaj kada vam kažu tako tešku dijagnozu, rekla je glumica Ankica Dobrić (58) u intervjuu za magazin Gloriju. Dobrić je progovorila o raku dojke za koji je javnost doznala u lipnju prošle godine te kemoterapijama i ostalim tretmanima kojima se liječila od teške bolesti.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Kaže da je slučajno doznala dijagnozu i sada kad razmišlja o tome, čini joj se da je to bila božja volja. Glumica je prije četiri godine srela svog prijatelja, doktora Antu Barbira, specijalista za štitnjaču i ultrazvučnu dijagnostiku te joj je on rekao da dođe na pregled jer je nabavio najmoderniji ultrazvučni aparat.

- Odgađala sam to mjesec dana, iako mi je unutarnji glas govorio da bih što prije trebala otići - prisjetila se Dobrić. Kada je čula za dijagnozu bila je u potpunom šoku, a i sama je vidjela taj tumor jer aparat kojim ju je doktor pregledavao ima dva ekrana, jedan za liječnika, drugi za pacijenta.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- To je dijagnoza od koje mi se sledila krv u žilama - rekla je glumica. Najteže tijekom bolesti joj je bilo kada su joj rekli da mora na kemoterapiju, a užasno se bojala i taj strah je, kako kaže, bio opravdan. Teško je podnijela kemoterapiju i bila je u teškom fizičkom stanju.

- Prije nego ću početi s tretmanima, u bolnici sam tražila pomoć psihologa. No kako se kod nas sve dugo čeka, dobila sam je prekasno, kada sam već bila u terapiji. Na kraju sam psihički ojačala jer sam kroz sve prošla sama - ispričala je Dobrić. U početku je od straha prestala jesti, a onda je jela što i inače - puno povrća, voća i ribu te se teškog srca odrekla slatkog.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Za oboljele od karcinoma šećer je, kažu, najveći neprijatelj jer 'hrani' stanice tumora - objasnila je glumica. Isprobala je i alternativnu medicinu, bila je kod mnogih iscjelitelja te na terapiji pijavicama u klinici u Ljubljani. Tretman pijavicama joj je bio ugodan i poslije se osjećala ushićeno. Dobrić je pomogla i vjera te je imala veću potrebu za Bogom i molitvom nego ranije. Gubitak kose ju nije baš pogodio jer joj je izgled bio na zadnjem mjestu te je to prihvatila kao posljedicu liječenja.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Glumica je inače članica ansambla zagrebačkog kazališta Gavella i nakon dvije godine stanke igrala je ulogu u predstavi 'Proces' koju je režirao Rene Medvešek. Tada je otkrila svoju kratku kosu, a kaže da je to bilo oslobađajuće i terapeutski jer se razotkrila pred sobom, ali i drugima.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Tek kad sam na probi skinula periku, Rene Medvešek je shvatio da to nije moja kosa. Tako je i došao na ideju da moj lik mijenja perike, što me oduševilo. Iako svi hvale moju novu frizuru, ne volim se pogledati u ogledalo jer me previše podsjeća na bolest - zaključila je Dobrić.