PAD ZA PADOM

Anne Hathaway našalila se na svoj račun nakon pada na setu

Anne Hathaway našalila se na svoj račun nakon pada na setu
Film 'Vrag nosi Pradu' osvojio je srca publike još 2006. godine, a snimljen je prema radnji iz romana Lauren Weisberger. Trenutno traje snimanje dugoočekivanog nastavka

Anne Hathaway (42) nasmijala je obožavatelje na svojim društvenim mrežama. Naime, holivudska glumica je na svom TikTok profilu objavila montirani video svog pada iz filma 'Princezini dnevnici'. Inače, Hathaway se videom našalila na račun svog nedavnog pada na setu 'Vrag nosi Pradu', kada joj je popustila peta. 

- Dvadeset godina kasnije, još uvijek padam na/za vas… - napisala je glumica u opisu ispod objave, a pratitelji su se ubrzo javili u komentarima.

'Princeza ne pada, ona graciozno sjedne i brzo ustane!', 'Zauvijek narodna princeza',' KRALJICA!', '20 godina kasnije mi i dalje padamo na tebe', pisali su joj obožavatelji.

'Vrag nosi Pradu' popularni je film još iz 2006. Film je snimljen prema priči iz romana Lauren Weisberger, u kojem se mlada novinarka Andy Sachs, koju je utjelovila upravo Hathaway, zaposlila kod modne urednice Mirande Priestly, koju glumi Meryl Streep. Inače, snimanje nastavka dugoočekivanog nastavka filma traje već neko vrijeme.

