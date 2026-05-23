Anne Hathaway priznala: Bila sam napola slijepa 10 godina

Glumica Anne Hathaway (43) otkrila je kako je vodila tihe bitke s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Nedavno je otkrila da se čitavo desetljeće borila s teškim oštećenjem vida, a progovorila je i o svojem putu prema trijeznosti te problemima s neplodnošću.

U nedavnom gostovanju u podcastu New York Timesa, otkrila je detalje o svom zdravstvenom stanju koje je trajalo cijelo desetljeće, između njezine 30. i 40. godine. Objasnila je kako je razvila mrenu u ranoj životnoj dobi, što je značajno utjecalo na njezin vid.

U jednom trenutku, našalila se s voditeljima Jonom Caramanicom i Joeom Coscarellijem.

​- Ovo je možda previše informacija.

Potom je priznala ozbiljnost situacije.

​- Bila sam napola slijepa deset godina. Imala sam mrenu koja se rano pojavila. To je toliko utjecalo na moj vid da sam u osnovi bila zakonski slijepa na lijevo oko. Na kraju sam morala na operaciju.

Tek nakon zahvata shvatila je koliko je njezino stanje zapravo bilo loše i kako je utjecalo ne samo na vid, već i na opće stanje organizma. Nakon što je napokon mogla "vidjeti puni spektar", primijetila je značajnu promjenu u svom raspoloženju i dobrobiti.

​- Smirila sam se od tada. Nisam shvaćala da je to zapravo opterećivalo moj živčani sustav. Kod mene jest, možda ne bi kod svakoga, ali kod mene definitivno jest - dodala je glumica.

Mrena, poznata i kao katarakta, stanje je kod kojeg očna leća postaje zamućena, što uzrokuje zamagljen vid i postupan gubitak vida. Iako se obično javlja kod starijih osoba, može pogoditi i mlađe ljude, kao što je bio slučaj kod Hathaway, koja je svoj slučaj opisala kao "ranu pojavu".

Simptomi uključuju zamagljen vid, poteškoće s gledanjem noću, otežano čitanje i gledanje televizije, kao i osjetljivost na svjetlost i bljesak. U početku se stanje može korigirati jačim naočalama i boljim osvjetljenjem, no s vremenom se pogoršava. Jedino trajno rješenje je operacija, tijekom koje se zamućena leća zamjenjuje umjetnom.

Put prema trijeznosti

Osim problema s vidom, Hathaway je otvoreno govorila i o svojoj odluci da prestane piti alkohol. U travnju 2024. godine obilježila je više od pet godina trijeznosti, što smatra važnom prekretnicom. Odluku je donijela 2018. godine, potaknuta željom da bude potpuno prisutna za svog sina. Priznala je da su mamurluci postali problematični, a jedan koji je trajao pet dana bio je kap koja je prelila čašu.

Iako ne smatra da je imala "problem" s alkoholom u klasičnom smislu, način na koji je pila i posljedice koje je osjećala postali su neusklađeni s njezinom ulogom majke.

​- Moje osobno iskustvo s tim je da je sve bolje - izjavila je o svom trijeznom načinu života.

Otvoreno o problemima s neplodnošću

Glumica je u također hrabro progovorila o borbi s neplodnošću. Prilikom objave druge trudnoće 2019. godine, podijelila je s javnošću kako put do majčinstva nije bio jednostavan.

​- Nije bio ravan put ni do jedne moje trudnoće - napisala je tada.

Govorila je o osjećajima izolacije i sumnje u sebe koji prate probleme s plodnošću te je željela pružiti podršku drugima koji prolaze kroz slična iskustva. Naglasila je važnost razgovora o neplodnosti kako bi se razbio osjećaj usamljenosti koji mnoge žene osjećaju. Njezina iskrenost naišla je na brojne pozitivne reakcije, a mnogi su joj zahvalili što je pomogla smanjiti stigmu povezanu s liječenjem neplodnosti.