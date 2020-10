A post shared by Maria Bakalova (@mariabakalovaofficial) on Apr 3, 2020 at 12:46am PDT

<p>Četrnaest godina nakon jedne od najpopularnijih filmskih parodija, one o kazahstanskom reporteru Boratu Sagdijevu, slavni komičar <strong>Sacha Baron Cohen</strong> (48) zaslužan je za dugometražni nastavak, koji je pred izbore u SAD-u ponovno poprilično naljutio tamošnje republikance. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Uz tradicionalne Cohenove spačke, od kojih su neke bile poprilično uspješne, najviše je pažnje kod publike izazvala pojava 24-godišnje dotad anonimne bugarske glumice <strong>Marije Bakalove</strong>, koja je među 600 kandidatkinja na audiciji dobila ulogu Boratove kćeri, a koju je on u obećanu zemlju došao prodati. </p><p>Bakalova glumi 15-godišnjakinju koja prolazi kroz ozbiljan makeover, a sve kako bi bila spremna za udaju u SAD-u. Posebno je hvali upravo Sacha Baron Cohen.</p><p>- Nevjerojatna je glumica, jedna od najhrabrijih u povijesti. Urnebesna je, a istovremeno je i sposobna iznijeti scenu i rasplakati vas. Zbog toga je i dobila ulogu. Zamislite da prvi put u životu dolazite u Ameriku i igrate ulogu sa stvarnim ljudima u nekim zastrašujućim situacijama. Maria je sve to lako prebrodila, pravo je otkriće. Ako ne bude nominirana za Oscara bit će to prava travestija - rekao je u showu Good Morning America.</p>