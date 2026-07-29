Ante Gelo objavio romantičnu fotografiju s Jelenom Perčin

Vela Luka ovih dana, od 26. do 31. srpnja, ponovno diše u ritmu Oliverovih bezvremenskih hitova, a sve je spremno i za glavni koncert 'Trag u beskraju' koji se održava večeras'. Ante Gelo objavio je fotografiju s Jelenom Perčin, ali i Oliverovim dugogodišnjim prijateljem i autorom mnogih njegovih pjesama, Vinkom Barčotom. Fotografija koja simbolično spaja glazbu, ljubav i prijateljstvo koje je obilježilo život pokojnog glazbenika razveselila je mnoge pratitelje na društvenim mrežama.

Kao glazbeni producent i umjetnički direktor cijelog događaja, Gelo je ovih dana bio epicentar zbivanja, odgovoran za organizaciju i izvedbu večeri koja na plutajućoj pozornici okuplja najveća imena domaće scene. Prije samo par dana predstavljena je i njegova knjiga transkripcija "Ante Gelo svira Olivera".

Foto: Zvonimir Barisin

Idiličan prizor nasmijanog trojca na moru izazvao je brojne komentare oduševljenih Gelinih pratitelja pa su se tako u komentarima nizale lijepe želje i poruke podrške.Brojni pratitelji primijetili su i sreću na licima novopečenog bračnog para koji su nerazdvojni za cijelo vrijeme trajanja manifestacije.

- Baš je lijepo za vidjeti sretan par - napisala je jedna pratiteljica.

- Divna fotka: oboje izgledate tako sretno - rekao je jedan obožavatelj.

- Uživajte i neka nikad ne prestane ova prekrasna tradicija u sjećanje na našeg Olivera. Ne dozvolite to nikad - nadodala je još jedna pratiteljica.