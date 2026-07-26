sve puca od veselja i pisma! FOTO Krcati trajekt zapjevao je Oliveru! Ante Gelo poveo feštu, pratila ga novopečena supruga

Dok je jugo ljuljalo more, u salonu trajekta 'Marko Polo' pjevalo se velikanu Oliveru Dragojeviću. Brod je u nedjelju isplovio iz Splita prema Veloj Luci, a putnici su se lošeg vremena stisnuli u zatvorenom dijelu i ondje napravili pravu feštu

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