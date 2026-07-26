FOTO Krcati trajekt zapjevao je Oliveru! Ante Gelo poveo feštu, pratila ga novopečena supruga
Dok je jugo ljuljalo more, u salonu trajekta 'Marko Polo' pjevalo se velikanu Oliveru Dragojeviću. Brod je u nedjelju isplovio iz Splita prema Veloj Luci, a putnici su se lošeg vremena stisnuli u zatvorenom dijelu i ondje napravili pravu feštu
Koncert je počeo pjesmom 'Pismo moja', a potom su se začule 'Kad mi dođeš ti' i 'Adio, bella'. Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić nastupili su uz pratnju Ante Gelo Banda, javlja Slobodna Dalmacija. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL