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sve puca od veselja i pisma!

FOTO Krcati trajekt zapjevao je Oliveru! Ante Gelo poveo feštu, pratila ga novopečena supruga

Dok je jugo ljuljalo more, u salonu trajekta 'Marko Polo' pjevalo se velikanu Oliveru Dragojeviću. Brod je u nedjelju isplovio iz Splita prema Veloj Luci, a putnici su se lošeg vremena stisnuli u zatvorenom dijelu i ondje napravili pravu feštu
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Split: Atmosfera na trajektu koji vozi na koncert Trag u beskraju
Koncert je počeo pjesmom 'Pismo moja', a potom su se začule 'Kad mi dođeš ti' i 'Adio, bella'. Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić nastupili su uz pratnju Ante Gelo Banda, javlja Slobodna Dalmacija. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Koncert je počeo pjesmom 'Pismo moja', a potom su se začule 'Kad mi dođeš ti' i 'Adio, bella'. Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić nastupili su uz pratnju Ante Gelo Banda, javlja Slobodna Dalmacija. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Komentari 4

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