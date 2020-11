Ante Gotovac (50) ostavio je mlađahnu manekenku (25)...

Medinu je upoznao preko društvenih mreža i odmah su se rasplamsale strasti kad se uvjerio da je “normalna djevojka”. Ubrzo ga je posjetila u Zemunu, gdje su proveli romantičan vikend

<p>Bivša kontroverzna reality zvijezda mjesec dana je ljubovala s dvostruko mlađom manekenkom. <strong>Ante Gotovac</strong> (50), koji se posljednjih godina skrasio u Zemunu nakon što se razočarao u bivše prijatelje u Zagrebu, kako doznajemo, prekinuo je s 25-godišnjom manekenkom <strong>Medinom Pašić.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Manekenka rodom iz Bosne i Hercegovine, koja posljednjih godina snima editorijale i reklame u Istanbulu, očarala ga je na prvu. Ante je praktički bio opsjednut njom. Raspitivao se o njoj prije nego što su se vidjeli jer je htio biti siguran da nije djevojka laka morala.</p><p>Naime, nakon godina i godina raskalašenog života dojadile su mu, kako je rekao, sponzoruše.</p><p>Medinu je upoznao preko društvenih mreža i odmah su se rasplamsale strasti kad se uvjerio da je “normalna djevojka”. Ubrzo ga je posjetila u Zemunu, gdje su proveli romantičan vikend. Jeli su po skupocjenim restoranima i pili po najboljim kafanama. Nakon idiličnog vikenda Medina se vratila u Istanbul na posao. No kako je vrijeme odmicalo, tako je Ante počeo gubiti interes.</p><p>- Obaveza mi je to - povjerio se prijateljima, kao i da mu je teško održavati vezu na daljinu.</p><p>Ante i Medina danas se jedva čuju. On ne želi da ga itko sputava. Uostalom, i zadnju djevojku<strong> Nađu </strong>(25) ostavio je jer mu je veza postala naporna. Par je jedno vrijeme i živio zajedno. No njihovoj ljubavi došao je kraj jer Ante ne voli da ga itko gnjavi i sputava. Više od svega cijeni svoju slobodu i mir. Uostalom, nakon razvoda od <strong>Simone</strong> završio je u komuni u Vrbovcu gdje nije, kako je rekao, otišao zbog ovisnosti o drogama, nego da preboli Simonu i nađe spokoj u duši. Tamo se zbližio s Bogom pa u Zemunu svaku nedjelju ode u katoličku crkvu na misu.</p><p>Antu su u Zagrebu razočarali bivši prijatelji koji su mu okrenuli leđa nakon razvoda od Simone. Zato se odselio u Srbiju, gdje je započeo novi život. Tamo je upoznao Beograđanku <strong>Jelenu Miljuš </strong>(38), s kojom se i oženio. No rastali su se nakon osam mjeseci. To mu je treći propali brak.</p><p>Drugi je bio sa Simonom, s kojom ima kćer, a prvi sa Zagrepčankom Ines, s kojom ima dvije kćeri. Sa Simonom je danas u idiličnim odnosima nakon godina prepucavanja po medijima dok su prekidali i razvodili se. Redovito se čuju i poručuju jedan drugom: “Nek’ te Bog čuva”.</p>