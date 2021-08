Nakon splitske 'vampirice' Olje Einfalt (58) koja bi u devetom mjesecu trebala ući u petu sezonu srpskog showa 'Zadruga', tamo bi joj se mogao pridružiti još jedan Splićanin.

Riječ je o Anti Baždariću (25) koji je završio ugostiteljsku školu i trenutno radi kao kuhar, a ponekad i konobari.

- Nadam se ulasku u 'Zadrugu' da pokažem kakva sam osoba. Obožavam izazove, a vampiricu Olju smatram najvećom konkurencijom, jer i ona ima sve potrebne kvalitete za 'Zadrugu'. Mislim da bih upravo ja trebao pobjediti u novoj sezoni - kaže Ante.

Podsjetimo, Ante je prije pet godina sudjelovao u showu 'Farma' Nove TV. Tada se upustio u ljubavni odnos sa Sarom iz Međimurja, a izbačen je tik pred finale.

Njihov ljubav na Farmi završila je i prije nego li je započela. Nakon samo jedne strastvene noći sa Sarom, Ante više nije bio raspoložen za produbljivanje odnosa.

- U jednu ruku se moja želja ispunila, a u drugu i ne, zato što smo tu na farmi pa je sve javno...- ocijenila je Sara i dodala da je 'Ante odličan'.

No mladi konobar povjerio se tad kandidatkinjama Jasmini i Daliji.

- Ne znam zašto sam ono napravio sinoć! Brijali smo u sobi. Sama mi je došla... Ne sviđa mi se i to me mori... - rekao je tad Ante. Hoće li se i u Zadruzi, uđe li u nju, upuštati u slične avanture ostaje nam tek vidjeti.

Antu smo nazvali i zamolili ga da nam odgovori na nekoliko pitanja prije odlaska u Beograd.

Je li sigurno da ulazite u show ili se to još ne zna?

- Te neke informacije još ne bih smio iznositi. U principu, idem u utorak za Beograd, pa ću sve javiti.

Zašto ste se odlučili prijaviti u taj, po mnogima, najkontroverzniji show koji je regija ikad imala prilike gledati?

- Htio sam se prijaviti još prošle godine, no iskrsnulo mi je nešto. Ove godine je Zadruga 5, a ja sam bio u Farmi 5, tako da je to neki simboličan broj za mene.

Je li sretan ili nesretan, s obzirom da niste pobijedili u Farmi?

- Ja sam u Farmi sam sebi izašao kao pobjednik. Nas troje smo podijelili glavnu nagradu.

Imate li razrađenu strategiju koju ćete tamo koristiti?

- U principu nisam razmišljao o tome, ali ima vrimena. Nemam baš neku strategiju, jednostavno ću biti opušten i neću paziti na neke stvari kao što sam pazio na Farmi.

Jeste li spremni na ono što produkcija sprema?

- 100 posto sam spreman. Na 'mind games' pogotovo, ne bih išao u takav show da nisam i psihički i fizički spreman.

Što Vas je naučio odnos sa Sarom na Farmi?

- To je bila neka vrsta muške potrebe. Nije da sam baš imao neku prevelikog izbora, sad u Zadruzi će biti dosta cura, tako da se nadam da će biti nešto od toga. Inače volim starije djevojke, s njima mi je lakše komunicirati.

Dakle, spremni ste za novu reality ljubav?

- Da, jesam.

Nije Vas strah povećala pod kojim ćete biti?

- Nema kod mene straha, samo opušteno.

Poznajete li Olju Einfalt osobno i zašto mislite da Vam je ona najveća konkurencija?

- S Oljom se družim, poznajem je i ostale ne znam, pa jedino nju mogu navesti kao konkurenticu. Ja u principu nikad nisam gledao tu Zadrugu, nije me to nešto privlačilo.

Pa onda možda ne bi bilo loše da pogledate...

- Da, to mi je i prijateljica rekla.

Rekli ste da tamo idete pokazati tko ste, možete li to u kratkim crtama sad otkriti i nama?

- Na Farmi se nisam mogao potpuno opustiti jer se tamo mora zarađivati za život, a neki koji su bili tamo nisu to shvaćali na taj način, a ja sam davao sve od sebe, da imamo sutradan što za jesti i zbog toga nisam bio opušten. Nisam mogao prezentirati samog sebe - ja sam inače momak za sprdanciju i sve ostalo, a to nije moglo doći do izražaja. Zafrkant, cirkusant, kako hoćete... Mislim da bi u Zadruzi mogli podići jedan šator da napravimo cirkus.