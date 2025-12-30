Obavijesti

O ALKOHOLIZMU

Anthony Hopkins: Previše sam se zabavljao i umalo poginuo

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Instagram/

Evo nas, dolazi još jedna sretna nova godina. Puno veselja, puno zabave i svega toga. Zato se stvarno dobro zabavite, započeo je svoju ispovijest legendarni glumac

Legendarni Anthony Hopkins (87) slavi ogromnu životnu prekretnicu, a sretnu vijest objavio je na društvenim mrežama. Naime, glumac je samo dva dana uoči svog 88. rođendana na Instagramu objavio emotivni video u kojem se prisjetio trenutka kada je odlučio prestati piti.

Poslao je snažnu poruku svima onima koji se bore s ovisnošću i otkrio kako slavi 50 godina 'trijeznosti'.

- Evo nas, dolazi još jedna sretna nova godina. Puno veselja, puno zabave i svega toga. Zato se stvarno dobro zabavite. Čestitam svima vama što ste dočekali još jednu godinu. Moj jedini problem bio je što sam se previše dobro zabavljao jer sam prije točno 50 godina umalo poginuo vozeći auto u pijanom pomračenju svijesti. Tako je bilo. Ali shvatio sam u tom trenutku da se previše zabavljam. To se zvalo alkoholizam - rekao je pa nastavio:

Vanity Fair Oscar Party
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

- Dakle, svatko tko ima mali problem s prekomjernim pijenjem, provjerite to jer je život puno bolji. Tako sam prestao. Bez hvalisanja, potražio sam pomoć i prije točno 50 godina bio je kraj. Odaberite život umjesto suprotnog. Život, život, život i još života. Također ću za dva dana napuniti 88 godina. Pa možda sam nešto dobro učinio, ne znam - ispričao je oskarovac.

Inače, glumac je više puta otvoreno govorio o svojoj borbi s alkoholom. U listopadu je objavio memoare 'We Did OK, Kid', a u njima se prisjetio trenutka u kojem ga, kada mu je bilo 37, osvijestio njegov liječnik.

jeziv trenutak Mogao sam ubiti obitelj: Anthony Hopkins opisao kako je shvatio da je alkoholičar
Naime, doktor je bio zabrinut radi njegovih navika pijenja te mu rekao kako je njegovo zdravstveno stanje u rangu s onim 50-godišnjaka.

- Moja sjećanja na to vrijeme su maglovita. Tijekom godina pijenja nanio sam puno boli. Nikada nisam imao pojma da sam alkoholičar. Poricanje je najveći ubojica - stoji u memoarima.

Anthony Hopkins (83) postao najstariji kandidat za Oscara za glavnu ulogu u filmu The Father
Foto: HT/AbacaUSA.com

Ključni trenutak bio je, kada je jedne noći vozio pijan Beverly Hillsom i shvatio da je tako mogao nekog ubiti.

- Čuo sam glas kako me pita: 'Želiš li živjeti ili želiš umrijeti?' 'Želim živjeti', odgovorio je glas iz dubine mene. Tada sam čuo glas kako kaže: 'Sve je gotovo. Možeš početi živjeti'. Želja za pićem me napustila. Bilo je jedanaest sati 29. prosinca 1975. - ispričao je.

Nakon te noći, glumac je rekao svom agentu da mu treba pomoć. Uspio se usredotočiti na liječenje te i danas odlazi na sastanke programa od 12 koraka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

