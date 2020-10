A post shared by \u2800\u2800\u2800\u2800\u2800\u2800\u2800\u2800\u2800 \u2800\u2800 \u2796\ud835\ude7d\ud835\ude92\ud835\ude94\ud835\ude8a \ud835\ude70\ud835\ude97\ud835\ude9d\ud835\ude98\ud835\ude95\ud835\ude98\ud835\ude9c\u2796 (@____nika_antolos____) on Sep 30, 2020 at 5:18am PDT

Antolos o abortusu: 'Kakva je sramota biti protiv ubojstva?'

<p>Bivša članica grupe 'Feminnem',<strong> Nika Antolos</strong> (31), nerijetko na društvenim mrežama komentira društvene teme, a sada se osvrnula na abortus.</p><p>- Prestanite se bojati nepopularnih mišljenja. Ljudima se neće sviđati kad kažete da ste protiv abortusa. Kakva je sramota biti protiv ubojstva? To je bila nekad sramota reći Hitleru, da se ne slažeš da ubija Židove... Ista stvar! Samo što je upakirano u 'vlastiti izbor'. Ne, ja se ne slažem s ubojstvom. Ne, ne osuđujem ženu koja to čini. Zato što to nije moje pravo. Osuđujem grijeh koji ona čini, to je razlika - započela je objavu.</p><p>- I dok vi nas nazivate onima koji sude, nemate pojma o čemu pričate, jer ne znate što mi mislimo, što osjećamo i u što vjerujemo. Da znate, ne biste bili s one strane, već s naše strane. Znali biste što znači prava ljubav i pravi oprost. Oprost je kad te netko gađa, a ti uporno saginješ glavu i dalje ga ljubiš - dodala je.</p><p>Zatim je rekla da je 'ljutnja osveta, a osveta je zlo' te da je 'bol dobra stvar jer se od nje čovjek čisti'. Istaknula je kako je ne zanima tko što kaže.</p><p>- I Hitler je svašta govorio i masa ga je pratila. Za kojom masom se vi povodite? Razmišljajte malo srcem, a ne samo glavom. Razmišljaj je li fer to činiti. Budite nepopularnih mišljenja, ne u inat nego iz ljubavi jer nije fer da se drugome oduzima pravo na život. To je licemjerno, prestanite se bojati - zaključila je.</p><p>Nakon ovog videa, pjevačica je objavila još dva, u kojima je govorila o new ageu i o svećenicima kao izliku za izbjegavanje crkve.</p>