Antona u 'Braku na prvu' živcira Nikolinin zagrljaj: 'S njom mi je nelagodno. Nije mi prirodno'

Nikolina Dianežević se maksimalno trudila olakšati Antonu Glavašu u showu 'Brak na prvu' jer je vidjela da je nekako napet.

- Primijetila sam da je malo odsutan i da mu je sve ovo možda previše, definitivno ću popričati s njim kad budemo nasamo - rekla je i dodala kako će uvijek tu biti za njega kao što su se i dogovorili. Dok su šetali gradom, oboje su fotografirali, no Antonu je zasmetalo što je ona snimala isto što i on.

- Rekao sam neke stvari koje me živciraju, ali još čekam da vidim je li to shvatila - rekao je.

Foto: RTL

Nikolina i Anton kasnije su igrali su biljar i Nikolina ga je iz zezancije zvala 'mužiću' jer je primijetila da mu to smeta.

- S njom mi je baš nelagodno. Kad me zagrli, osjećam da to nije prirodno i malo me živcira.

Foto: RTL

