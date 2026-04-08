Antonela iz 'Savršenog' otkrila da je u showu dobila par kila...

Antonela Jukičić (28), kandidatkinja popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', gostovala je u “Savršenom podcastu”, gdje je otvoreno govorila o svom iskustvu tijekom snimanja i promjenama kroz koje je prošla nakon povratka u svakodnevicu, piše RTL.

Nakon boravka na Kreti, gdje se snimala emisija, priznala je kako je, poput mnogih drugih djevojaka, dobila nekoliko kilograma. Mediteranska kuhinja i intenzivan tempo snimanja ostavili su traga, no povratak kući označio je i povratak zdravim navikama.

Istaknula je kako joj u održavanju forme najviše pomaže posao. Kao vlasnica frizerskog salona u Slavonskom Brodu, njezina svakodnevica daleko je od sjedilačkog načina života.

“Stalno sam na nogama, radim rukama i gotovo nikad ne sjedim dok sam u salonu”, objasnila je, dodajući kako takav ritam prirodno osigurava kontinuiranu fizičku aktivnost.

Osim posla, redovito pronalazi vrijeme i za dodatne aktivnosti poput pilatesa i odlazaka u teretanu. Ipak, kako kaže, najvažniji dio njezine rutine su duge šetnje, koje su joj postale nezaobilazan dnevni ritual.

Život u Slavonskom Brodu u tome joj ide na ruku – šetnica uz rijeku Savu nalazi se u neposrednoj blizini njezina doma, što joj omogućuje da svakodnevno boravi na svježem zraku i ostane aktivna.

Kombinacija dinamičnog posla i opuštajućih šetnji pokazala se kao idealan način za povratak ravnoteže nakon zahtjevnog i emocionalno intenzivnog razdoblja pred kamerama. Njezina priča još jednom potvrđuje kako se zdrav životni stil može uspješno uklopiti i u užurbanu poduzetničku svakodnevicu.