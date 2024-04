Antonia Dora Pleško oduševila kao Jole: 'Ne mogu vjerovati da si žena. Super si to odradila...'

Pjevačica Antonia Dora Pleško s pjesmom 'Remek Djelo' nastupila kao Joško Čagalj Jole (52). Njezina maska u novoj epizodi 'Tvoje lice zvuči poznato' već je na prvi pogled zaokupila pažnju žirija, a za vokalnu transformaciju i cjelokupni nastup dobila je brojne pohvale.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Tamo gdje je Jole, tamo je uvijek zabava! Super si to odradila… Ja Joleta jako volim i kad njega vidite jednostavno se morate nasmijati i odmah je fešta, a to si ti donijela na ovu pozornicu od prve do zadnje minute - rekla je Renata Končić Minea.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

- Ti toliko možeš transformirati svoj vokal, da ja kada počneš pjevati kao muškarac ne mogu vjerovati da si ti žena - izjavio je Mario Roth.

- Bila si predivna. Bio je predivan Jole - dodao je Goran Navojec.

Foto: Luka Dubroja