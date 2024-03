Antonia Dora Pleško za 24sata: Naučila sam živjeti s tugom. Sad tata i stric pucaju od ponosa...

Kad sam prvo dobila Mišu, nije mi bilo svejedno, jer ga nikad nisam pokušavala imitirati. On je ipak legenda i baš s takvim izvođačima treba paziti na sve i ostati dostojanstven. Smatram da sam to tako i odradila i na koncu sam bila jako zadovoljna. Govori nam to splitska pjevačica Antonia Dora Pleško nakon što je u prvoj emisiji showa 'Tvoje lice zvuči poznato' pobijedila kao Mate Mišo Kovač (82).

Pleško nije dvojila niti sekunde oko sudjelovanja. Čim je dobila poziv, znala je da je to savršena prilika za pokazati talent.

Foto: Luka Dubroja

- Kako moja obitelj i prijatelji kažu, imam stvarno taj 'dar od Boga' za imitaciju, za skidanje pokreta pa i glasa izvođača - kaže Antonia Dora.

Dar za imitaciju naslijedila je od pokojna oca...

- Moj tata je bio vrhunski imitator, uvijek je zabavljao društvo i svi bi se smijali. Sad ja to nastavljam - ističe.

Foto: Instagram

Zbog očeve i stričeve smrti, dvije je godine nije bilo na glazbenoj sceni.

- Prvo mi je umro stric, a on je uvijek bio tu za mene. I nekako, kad je krenulo nabolje, izgubila sam tatu. Mislila sam da je to kraj, ali nije - rekla je u suzama u showu.

Kaže kako tuga sigurno neće jenjavati, no naučila je s njome živjeti.

- Tješi me što znam da me i tata i stric i dida gledaju od gore i pucaju od ponosa jer njihova 'mala' živi svoj san - govori pjevačica.

Foto: Instagram

S ocem je imala rituale.

- Tata i ja smo obožavali duge šetnje Splitom i duge telefonske razgovore. Čuli smo se svaki dan - prisjeća se.

Najveća podrška joj je majka.

- U svim trenucima. Ne postoji situacija za koju ona ne zna i svaki njen savjet meni zlata vrijedi. U njoj imam i sestru i najbolju prijateljicu - priznaje.

Foto: Instagram

O dalekoj budućnosti ne voli razmišljati. Živi u trenutku.

- Shvatila sam da sam puno mirnija kad razmisljam u trenutku i kad idem dan po dan. Voljela bi prvo ostvariti jos neke svoje snove na glazbenom putu i pokazati ljudima da zasluzujem biti tu i da to zaista je ono za što ja zivim - ističe.

Foto: Instagram

Radi na novim projektima.

- Pripremam pjesmu za jedan lijepi festival. Jako se tome veselim - otkriva nam.