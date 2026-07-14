Antonia Dora Pleško proslavila je sedam godina veze: 'Mislim da je jasno kamo to vodi...'

Koliko sam se ja naslušala i laži i ružnih stvari o sebi od malih nogu, pogotovo u osnovnoj školi kad sam bila mala. Baš sam imala problema s raznim dezinformacijama, vršnjacima, ali uopće se ne bih vraćala na to jer toliko mi je sad lipo. I koliko god ludo zvuči, zahvalna sam na svim tim momentima jer su mi pomogli da danas budem jaka, mlada žena, da ne dam na sebe, ispričala je pjevačica Antonia Dora Pleško (27) za IN magazin.

Pjevačica se široj javnosti predstavila još kao 11-godišnjakinja u showu 'Supertalent'. Odmah je osvojila simpatije žirija i publike, koja ju je prozvala čudom od djeteta. No već se tad morala nositi s predrasudama i ružnim komentarima. Iako je život nije uvijek mazio, Antonia rijetko skida osmijeh s lica.

- Imam ja svojih dana i preispitivanja je li to to, je li to trebalo biti tako, ali jednostavno treba napraviti taj switch u glavi i shvatiti da na kraju dana imaš samo sebe i mušicu - rekla je.

Foto: Instagram

Antonia je ovih dana napravila glazbeni zaokret. Objavila je novu pjesmu 'Da se zamrači nebo' u suradnji s autorom mnogih domaćih hitova Perom Kozomarom.

- S dečkom sam bila na koncertu '40 godina klape Cambi u Lisinskom', predivan koncert i slušala sam pismu 'Ne more mi bit' i razmišljam - Bože, kako dobra pjesma i često kad mi je tako neka dobra pjesma, odem pogledat tko ju je napisao i vidim Pero Kozomara. Aha, ja govorim, ma idem se ja njemu javit, što mogu izgubit, može mi samo reći ne - ispričala je pjevačica.

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Poznati skladatelj na njezin je prijedlog rekao veliko 'da', a Antonia je ubrzo snimila i videospot na Hvaru. Upravo je taj otok ove godine njezina ljetna adresa, a ondje nastupa dva do tri puta tjedno.

- Ovo ljeto smo se dečko i ja odlučili biti na Hvaru, dečko vozi brodove, ja pjevam, šetam, pijem kavice. Ovo je prvi put da ćemo isprobati cijelo ljeto biti na otoku i da smo primijenili taj otočki mentalitet i stvarno moram reći da mi jako paše i da sam puno manje pod stresom nego kad sam u Splitu ili Zagrebu - otkrila je.

Foto: Instagram

Pjevačica je krajem travnja sa samozatajnim dečkom, fotografom i snimateljem Rokom Marićem, proslavila sedam godina ljubavi.

- Sedam godina sam u lijepoj, mirnoj vezi. Pašemo si, on je onako jedan miran, staložen dečko, ja sam temperamentni živac, tako da spoj toga dvoje je savršen. Ja kažem da imam još jednog živca ne bi to nikako funkcioniralo, tako da nakon sedam godina jasno je gdje vodi - priznala je.

Zagreb: 40 godina klape Cambi | Foto: Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Na Hvaru joj često pravi društvo i dugogodišnja prijateljica, pjevačica Lorena Bućan.

- Moja Lorena obožava Hvar, ja sam je zarazila jer sam je odvela u najljepše uvale, na najljepšu hranu, skroz sam je zarazila, tako da bila je nedavno i rekla je 'čim nemam koncerte s Magazinom ja ti se vraćam prvim katamaranom'. Mi smo prijateljice od djetinjstva, toliko se volimo, podržavamo jedna drugu, baš iskrena ljubav - zaključila je Antonia.