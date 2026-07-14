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EVO KOGA JE LJUBILA

FOTO Sve ljubavi Jelene Perčin

Glumica Jelena Perčin (45) i gitarist i skladatelj Ante Gelo (51) vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u krugu najbliže obitelji i prijatelja, javlja Net.hr. Tijekom godina sreću je tražila više puta, a u galeriji se prisjećamo svih njenih ljubavi...
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Zagreb: Glumica Jelena Per?in
Jelena Perčin rođena je u Dubrovniku, a odrasla je u Konavlima. Upoznali smo ju u seriji 'Zabranjena ljubav' | Foto: boris scitar
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Jelena Perčin rođena je u Dubrovniku, a odrasla je u Konavlima. Upoznali smo ju u seriji 'Zabranjena ljubav' | Foto: boris scitar
Komentari 2

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