Antonia i Aljoša Šerić: 'I naša kći Luna ima talenta za glazbu'

Nakon jednogodišnje pauze vraćam se Pavelu, priča nam uzbuđeno pjevačica Antonia Matković Šerić (33), koja je posljednju godinu provela na porodiljnom u društvu kćeri Lune (6) i 7-mjesečne Ave.

Antonia, glavni vokal grupe Pavel i njezin suprug Aljoša Šerić (43), bivši pravnik zaslužan za stihove koji su im donijeli prošle godine četiri Porina, dostojnu zamjenu su našli u glumici i pjevačici Vandi Winter (37).

- Neizmjerno smo zahvalni Vandi što me je pristala mijenjati, neko vrijeme smo je nagovarali, vidjeli smo je kao najbolju zamjenu, a olakotna okolnost je bila Aljošina i Vandina suradnja na njenom solo albumu - kaže Antonia, koja će napraviti pauzu od porodiljnog i nastupiti 29. lipnja s bendom na Ljetnoj pozornici Tuškanac.

- Bendu ću se vratiti kad beba navrši godinu dana, to me jako raduje, nedostajale su mi svirke s bendom. Netom prije odlaska na porodiljni imali smo niz sjajnih koncerata pa mi je jako bilo žao što se moram zaustaviti na trenutak, no vrijeme proleti začas, djeca rastu - priča nam pjevačica.

Kod odgoja djevojčica, Antonia voli strukturu i posloženost, no kaže da nije stroga.

- Aljoša i ja se dobro nadopunjujemo u svemu, no ako moram reći tko na kraju dana ima mrvu više energije za zeka pekanje, onda bi to bio Aljoša - dodaje pjevačica pa nastavlja:

- Obitelj uskoči pričuvati djecu dok mi snimamo nove pjesme. Naš raspored je oduvijek bio prepunjen, a zadnjih šest godina, otkad imamo djecu, to se još pojačalo, no kad se ima volje, sve se uspije.

Najstarija kći Luna naslijedila je talent i ljubav prema glazbi. ''Luna jako lijepo pjeva, uživa u glazbi, plesu. Kad snimamo pjesme, voli nas osluškivati, promatrati, a onda kad najmanje očekujemo, zapjeva neki komplicirani stih iz neke nove pjesme'', priča Antonia.

Sa Sanjom Doležal, Marinkom Colnagom i Vladimirom Kočišem Zecom snimili su pjesmu ''Dani koji sjaje'', a zajedno će je zapjevati na Tuškancu.

- Oni su sjajni ljudi, veliki profesionalci, užitak je bio snimati s njima, i pjesmu i spot. Njihova energija je naprosto zarazna, a smijeh neizostavan. Nasreću, svidjela im se pjesma. Željeli smo oživjeti neka dobra stara vremena, a sudeći po reakcijama slušatelja, to smo i uspjeli - kaže Antonia.

Porini su im bili sjajan vjetar leđa jer bend polako priprema nove pjesme. Za kraj smo ih upitali gdje se vide za deset godina.

- Privatno, na nekom kruzeru s koktelom u ruci, a glazbeno - kako naručujemo izradu vitrine za glazbene nagrade - kažu Antonia i Aljoša.

