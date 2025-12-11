Lana Jurčević otkrila za 24sata: 'Izbrisali su mi trudnički trbuh iz spota posebnim efektima!'

Nakon što se prošle godine potpuno povukla iz javnosti kako bi se posvetila majčinstvu, pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević vratila se - i to s najljepšim mogućim vijestima. Osim što je predstavila novu pjesmu posvećenu kćerkici Mayli Lily, otkrila je i da s partnerom Filipom Kratofilom očekuje drugo dijete.

Da je ponovno trudna, gotovo nitko nije mogao naslutiti. U njezinu novom spotu trudnički je trbuh vješto “izbrisan” posebnim efektima, no fanovi su, naravno, odmah počeli nagađati.

Foto: promo

- Nećete vjerovati, ali mnogi su i dalje komentirali da se trbuh ‘nazirao’ i da su znali. Spot smo snimali puno ranije nego što sam smjela i željela objaviti da sam opet trudna. Da smo ga ostavili takvog kakav je bio, riskirala bih puno toga i mislim da ne bih bila spremna na to. Spot se zbog te postprodukcije i oduljio s izlaskom, pa se nekome možda čini da je kratak period između spota i moje objave za trudnoću, ali nije baš tako bilo. Sad mi je iz ove perspektive možda žao što uz svoju Maylu nemam i vidljiv trbuh, ali ja znam da je i druga beba bila u spotu te da i njoj mogu posvetiti ovu pjesmu jer je i ona ‘Dio mene’ - iskreno kaže Lana prisjećajući se izazovne prve trudnoće koju je morala čuvati gotovo svakog dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako su Lani 'maknuli' trudnički trbuh za spot

Svojim iskustvom odlučila je biti podrška ženama koje prolaze slične situacije i u tome je bila neumoljiva.

- Vjerovala sam da će sve biti dobro. Znala sam kad bih bila sama u bolničkoj sobi pjevati i to me rehabilitiralo, a i u trenu kad sam odlučila to ne skrivati, nego podijeliti s ljudima, iako su mi doktori sugerirali da ne 'skačem pred rudo'. Pao mi je veliki kamen sa srca što ipak jesam i kao da je to u tom periodu postala moja nova 'misija', da budem tu uz žene i majke koje prolaze kroz slično - priznaje Lana.

Nakon porođaja se na neko vrijeme povukla iz javnosti kako bi se u potpunosti posvetila novoj ulozi.

- Trebalo mi je vremena da se posložim, da 'uhvatim' samu sebe u toj novoj dinamici. Znala sam da želim iznenaditi ljude novom pjesmom tek kad osjetim da sam spremna - dodaje Lana.

A nova pjesma, "Dio mene", upravo je to - osobna, emotivna i iskrena.

- To je pjesma koja za mene ima golemu emotivnu vrijednost, ne samo iz 'sebičnih' razloga, već i zato što ima poruku: postoji posveta na početku i kraju samoga spota. Ova pjesma nije samo 'moja', čini mi se da i drugima jako puno znači. Možda ne toliko muškarcima, ali ženama da - kaže Lana, koja je sve vrijeme daleko od kamera neumorno radila i na novitetima svoje kozmetičke linije La PIEL.

Foto: PROMO

Najviše je oduševljena novom, potpuno prirodnom kolekcijom za dječju kožu, koju je dugo željela lansirati.

- Mayla se s tim kupa stalno, a ja joj time njegujem kožu. Srce mi je puno - ponosno govori.

Iako je fanovi i dalje uporno zovu na nastupe, Lana priznaje da će pozornicu još malo pauzirati.

- U prošloj trudnoći sam nastupala do zadnjeg dana, sve dok nisam završila u bolnici na očuvanju. Ovaj put moram i želim više paziti iako obožavam nastupe i kontakt s publikom. Pjesme radim i dalje, zadovoljna sam, ali kad će izaći - vidjet ćemo. Znam samo da me, kad se jednom vratim, čeka najbolji dio karijere - optimistična je Lana.

Za sada uživa u svakom trenutku sa svojom najvećom obožavateljicom, kćerkicom Maylom, koja također ima svoju ulogu u najnovijem spotu.

Foto: promo

- Pjesmu slušamo sto puta dnevno! Naučila je već toliko dijelova pjesme da sam oduševljena. To mi je najveći dar, da je zavoljela tu pjesmu. Svaki dan poljubi trbuh i kaže: 'Beba! Beba! Pupak ide van!' – raduju se mama i kći.

Druga trudnoća donijela joj je i jednu novu "slabost": neodoljivu želju za sarmom.

- Sarma i pire svaki drugi dan! To su mi sad torta i desert - kaže kroz smijeh.

Foto: Instagram/

Najveći oslonac u svemu, pa tako i u drugoj trudnoći je njezin dugogodišnji partner Filip, koji se u ulozi oca odlično snašao. Nije mu trebalo dugo da se navikne na presvlačenje pelena, bočice, uspavljivanje i sve što roditeljstvo nosi. Par je u vezi osam godina i iako su se u početku držali podalje od javnosti, danas povremeno dijele zajedničke fotografije iako i dalje pomno njeguju svoju privatnost.

- On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa često žrtvujemo slobodno vrijeme i neke trenutke zbog onoga što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida - svojedobno je svojega partnera pohvalila zaljubljena pjevačica.