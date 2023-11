Antonia Mikac iz 'MasterChefa' o showu i planovima: 'Treba ostati hladne glave, a misli lete'

Nisam bila oduševljena idejom 'MasterChefa' te isprva nisam htjela ići, smatrala sam da nemam dovoljno znanja i da imam dosta godina te da je to za mlađe, rekla nam je Antonia Mikac koja je napustila emisiju nakon stres-testa. Ispričala nam je sve o svom iskustvu, žiriju i kolegama te o planovima za budućnost.

- U 'MasterChef' me prijavio sin Martino, u dogovoru sa kćerima Martom i Vitom, a sve to su im pomogle realizirati moje prijateljice Miljenka i Michaela. Na obiteljskom sastanku, nakon što sam prošla online audicije za koje nisam ni znala, dogovor je ipak bio da ja idem, a pomagat će im kumovi Sanela i Marinko, njene cure Nika i Ema i njihov tata Stjepan, dok mene nema. I eto, odoh ja u metropolu. Djeca i prijatelji vole kuhati sa mnom i fino im je sve što skuham, tu ljubav prema kuhanju prenio mi je moj tata Franjo pa sam otišla vidjeti je li to zaista tako fino i drugima - ispričala nam je.

Foto: Privatni album

Antoniji je presudio stres-test u kojem je morala replicirati jelo, bez recepta, ali uz chefa Roka Nikolića koji je objašnjavao postupke. Otkrila nam je kako se osjećala nakon što je napustila show.

- Odlazak iz showa nije mi bio lagan. Ne zbog razočarenja, već zbog borbe u meni. Kuhar u meni želi ostati, učiti i nastaviti kuhati, a majka u meni želi izaći i biti uz djecu, želi biti potpora najstarijoj kćeri Marti na njezinom vjenčanju - biti majka. Nisam razočarana ni u kojem segmentu jer je u životu sve onako kako treba biti. Biti majka u tom trenu bilo mi je važnije koliko god da sam htjela ostati, kuhati mogu uvijek, ali biti uz djecu kad si im najpotrebniji je najvažnije. Zadovoljna sam u većini, puno tog znam što nisam imala prilike pokazati, ali bit će prilike i vani pokazati što još znam i mogu - rekla je Antonia.

Foto: Privatni album

Od izazova je istaknula kutiju iznenađenja i gastro duele, koji su joj bili najdraži.

- U kutiji iznenađenja dolazi do izražaja kreativnost i snalaženje, a u gastro duelu uz timski rad, zajedničke ideje i realizaciju dobijete ukusna jela u svim segmentima i što je najbolje, naučite puno jedni od drugih, steknete još veću povezanost što vas kao tim dovodi do pobjede. Biti u pobjedničkom timu četiri puta zaista je predivno iskustvo - govori. Osvrnula se i na najteže trenutke u showu.

- Najteži dio je biti odvojen od djece, koliko god misliš da je to malo vremena, nekad su ti minute kao sati. Najteže mi je bilo kad sam znala da se bliži kćerino vjenčanje, a ja nisam mogla sudjelovati u svim segmentima pripreme. Slavonski svatovi su veliki i pripreme tradicionalno počinju puno prije, tako da borba same sa sobom da ostanem što duže u kuhanju zaista je bila nešto najteže. Treba ostati hladne glave, a misli lete - ispričala je Mikac.

Foto: Luka Dubroja

Za žiri ima samo riječi hvale. Kako kaže, koliko god da su se činili strogima, svaka je njihova kritika bila konstruktivna te ju je tjerala da bude što bolja i kreativnija u kuhanju. U nekim situacijama nije shvaćala njihove odluke, ali je uvijek znala da je sve tu s nekakvim razlogom. Pohvalila je i ostale kandidate.

- Favorita kao pojedinca nemam jer smatram da svi zaslužuju biti pobjednici. Petar je hodajuća enciklopedija, Sarah perfekcionist do kraja, Manuel kreativnost i ustrajnost, Gaia malo godina, ali puno znanja i volje za napredovanjem, Lara ljubav prema tradiciji i kuhanju koja se osjeti na tanjuru, Ivana u trenutak posla napravi tortu, a voli upijati znanje, ali ga i dati. Dominik toliko mlad s toliko modernih tehnika, Luka toliko miran i pristojan, a stvara čuda, Ana-Marija nježna kao i njena jela... Čast mi je bila kuhati sa svim kandidatima jer sam kuhala s tolikom lakoćom i od svakoga imala prilike nešto naučiti. Hvala im za sve - ispričala nam je.

Foto: Luka Dubroja

Njena ljubav prema kuhanju se pojavila već u djetinjstvu. Antonia kaže kako se kod njih oduvijek kuhalo jer su često imali druženja. Njen otac Franjo je, osim što je bio spretan sa žičanim instrumentima, bio spretan i u kuhanju. 'S kuhačom je svirao najbolje note', opisala ga je Antonia. I danas Antonia najviše voli kuhati jela za druženja, od gulaša pa do brzih zalogajčića. Po njoj su neizostavan dio svih druženja i slastice, a istaknula je fritule i torte.

Osim što je imala podršku obitelji, imala ju je i u 'MasterChef' kući.

- Tijekom showa smo podrška bili jedni drugima, ali najveća podrška bila mi je cimerica Asmira, puno zajedničkih tema, ali i sličnih iskustava. Jedna drugu uvijek smo podržavale i gurale dalje. Smijale se i plakale zajedno, naravno i kuhale uz sve to. Pomoć i podrška bio je i Petar Tucman, zajednička kuhanja u kući i prvi ranoranioci, dok je Miroslav bio uvijek tu kad je trebalo malo smijeha i zezancije - rekla je.

Planova za budućnost ima nekoliko. Što si tiče prijave u još nekakav kulinarski show, Antonia odgovara s: 'Nikad ne reci nikad'. Kako nam je otkrila, trenutačno je na zavodu za zapošljavanje jer je prije showa dala otkaz u vrtiću.

Foto: Privatni album

- Planova za budućnost ima raznih, ideja ne nedostaje. Financije su malo... Ali, povremeno ih dopunim nekom honorarnom radionicom. Vodim radionice kukičanja jednom tjedno preko Popravljaonice Uspomena Tonka & Family, a uvijek se nađe i koji zalogajčić. Popravljaonica uspomena, koju već neko vrijeme imamo, je mjesto gdje svatko na svoj način sudjeluje u njenom radu. Marta i Vita rade rukotvorine od recikliranih materijala, a Martino je više za računalom jer ide u školu za tehničara za računalstvo. Taj zajednički hobi povremeno popravi i naše financije - rekla je pa nastavila:

Foto: Privatni album

- Popravljamo uspomene i sa našim fritulama koje pripremamo na tradicionalan način, na raznim sajmovima, a kod njihove pripreme pomažu mi Martino i Vita. Naše fritule pretvaramo u razne slatke i slane zalogajčiće na raznim ekskluzivnim likovnim i keramičkim radionicama. Radionice vode akademski slikar Ivan Tomečak iz Rijeke i keramičarka Andrea Novak iz Zagreba. Uz njihovo vodstvo, korak po korak, stvarate svoju sliku ili keramički predmet, nije vam potrebno predznanje jer dobijete individualne upute za stvaranje unikata. Svoje nepce možete nagraditi slanim fritulama sa sardelama, kremom od avokada i limete, uljem peršina , rajčicama i još puno slanih i slatkih kombinacijama kao fritule sa matcha prahom, umakom od mascarpone sira i bijele čokolade, diplomat kremom, kruškama kuhanim u crnom vinu... I sve to zaliti dobrom kapljicom vina, a ni smijeha i dobre zabave neće vam s nama nedostajati.

Foto: Privatni album

Kako nam priča, želi otvoriti mjesto gdje će se ljudi osjećati kao kod kuće te gdje će namirnice biti uvijek svježe i drugačije.

- Domaće namirnice sa modernim pristupom, ali okusima tradicije, da ih svaki zalogaj podsjeća na neki njima drag događaj. Želim putovati kroz vrijeme okusima i domaćim namirnicama zajedno sa gostima koji rado dolaze radi atmosfere i domaće hrane sa modernim pristupom. Djeca me zasad podržavaju u mojim projektima. Želja mi je raditi s njima jer to ne bi bio samo posao nego i zajedničko druženje, učenje i napredovanje u svemu - ispričala nam je Antonia.