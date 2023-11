Antonia napustila 'MasterChef', kroz suze poručila: 'Cilj mi je bio dogurati što dalje, žao mi je...'

Sa suzom u oku, 'MasterChef' ovoga puta napušta Antonia Mikac. Izazovno jelo gosta chefa Roka Nikolića, Imoćanina kojeg je s ljubavi prema kuhanju zarazio njegov brat, presudilo je njezinom daljnjem sudjelovanju u showu. Antonia je za kraj kroz suze rekla: 'Moj je cilj bio dogurati što dalje. Žao mi je što nije potrajalo, ali svakome jednom dođe kraj'.

Foto: Luka Dubroja

Jelo koje su morali replicirati, Josip i Antonia radili su bez recepta, ali u isto vrijeme radio ga je i objašnjavao postupke chef Nikolić. 'Jelo je sigurno teško, ali i ostvarivo', procijenio je Petar te u ovom izazovu vidio Antoniu kao pobjednicu jer smatra da je njezina prednost ta da može napraviti puno komponenata u kratko vrijeme.

- Kad sam prišao tanjuru, jelo mi je odmah zamirisalo. Ima zanimljive boje, vidim emulziju, tjesteninu, kopar, majonezu - kazao je Josip za prvi dojam o jelu te dodao da je to najfinije jelo koje je probao u MasterChefu. Dok je Josip gledao svaki korak, Antonia je neke stvari radila od oka.

Foto: Luka Dubroja

- Josip točno prati chefa. Ako on pomakne za dva centimetra tijesto, i Josip će. Dok je Antonia odmah krenula raditi po svom, ali vidim da joj to tijesto ne ide kako treba - komentirala je Lara. Uz detaljne upute kandidati su slijedili recept, ali došlo je do nesporazuma prilikom postavljanja pitanja, kada nisu zvonili na zvonce, pa im je Melkior zabranio da dalje ispituju chefa.

Foto: Luka Dubroja

Kad je Petar shvatio da ni Josip ni Antonia nisu pitali koliko se dugo tjestenina kuha, to je pitanje postavio on.

- Ovo je bio stres-test u kojem sam istinski uživao. Kao da mi je ovo zadnje kuhanje i zadnje zvono, bilo je top - rekao je Josip.

Iako je Antonia u ovom izazovu dala svaki atom svoje snage, nije joj pošlo za rukom da uđe u top 10 kandidata MasterChefa. Da su se oboje trudili i dali sve od sebe, primijetio je i žiri.

- Vidimo po vama da ste potpuno promijenili razmišljanje. Ponosni smo na vas i na sebe što smo prenijeli ljubav prema kuhanju na vas, kad vidimo ispred sebe ljude koji su toliko zagrizli - rekao im je Stjepan.

Foto: Luka Dubroja

Chef Nikolić također je bio zadovoljan izvedbom jela te je bio ugodno iznenađen kako su pratili njegov tempo. Prema procjeni chefa Roka, pasta kod Antonije nije bila kuhana koliko je trebala, a problematičan je bio i tartar.

- Okusi su kod oboje bili dobro balansirani. Tjestenina je imala svoje probleme. Antonia je imala problem s tartarom koji je jedan od glavnih komponenti i to je bila prevaga u odluci da Josip nastavlja svoje MasterChef putovanje, a Antonia nas napušta - rekao je Damir. Kad su ovo čuli, ni jedno od njih nije moglo suzdržati suze. 'Ušao sam u top 10. Pobijedio sam u svojim finalima!', kazao je Josip, a Antoniji nije preostalo drugo nego napisati oproštajno pismo kolegama i s koferom se zaputiti kući.