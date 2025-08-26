Obavijesti

Show

Komentari 0
VELIKA PROMJENA

Antonija Blaće je voditeljica devete sezone 'Života na vagi'!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Antonija Blaće je voditeljica devete sezone 'Života na vagi'!
2
Foto: RTL

Nova, deveta sezona jednog od najuspješnijih RTL-ovih formata 'Život na vagi' stiže na ekrane već u ponedjeljak od 21.15 sati, a u projekt se vraća Antonija Blaće

Antonija Blaće, koja slavi 20 godina televizijske karijere na RTL-u, od samog je početka bila uključena u 'Život na vagi' jer je upravo ona bila kreativna producentica prve dvije sezone i osoba koja je, uz svoj tim, postavila projekt na noge. 

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDAJU FOTO Ove poznate žene odbacile su loše navike: Jedna je uspjela izgubiti čak četrdeset kilograma
FOTO Ove poznate žene odbacile su loše navike: Jedna je uspjela izgubiti čak četrdeset kilograma

Ove sezone stiže u ulozi voditeljice, što je prirodan nastavak njezine priče u jednom od najemotivnijih televizijskih formata. 

- 'Život na vagi' za mene nije samo show, to je projekt u kojem sam se prvi put okušala kao kreativni producent i uvijek će mi biti pod kožom. Kandidati i njihove transformacije inspiriraju i poseban je osjećaj biti njihova podrška i dio njihova velikog putovanja. Veselim se projektu i svemu što gledatelje očekuje u novoj sezoni - izjavila je uvijek autentična i neposredna Antonija. 

Foto: RTL

- Jedva čekam gledati Antoniju i nove kandidate, 'Život na vagi' je doista jedan poseban projekt. A ako se pitate gdje sam ja - uzela sam vrijeme za obitelj i djecu s kojima provodim svaki trenutak. Od ponedjeljka svi gledamo 'Život na vagi'! - poručuje Marijana Batinić koja se priprema za nove projekte. 

PROŠLO JE DESET GODINA FOTO Kuma Janica Kostelić, suze i stihovi Tereze: Ovako je bilo na vjenčanju Antonije Blaće...
FOTO Kuma Janica Kostelić, suze i stihovi Tereze: Ovako je bilo na vjenčanju Antonije Blaće...

Nadolazeća sezona najnagrađivanijeg TV reality formata u Hrvatskoj, 'Života na vagi' donosi nove priče, snažne emocije i veliku inspiraciju, a kandidati će i ove godine, uz pomoć stručnog tima i Antonije te podršku gledatelja, proživljavati nevjerojatne transformacije i dokazati kako je svaki njihov korak prema cilju vrijedan truda. 

Foto: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda
BILA U TREĆOJ SEZONI

FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda

Simpatična Kubanka je 2006. svojim izjavama poput 'meni je tebe jao' i 'nema čanse' mamila osmijeh na lice, a i danas se neki rado toga prisjećaju
FOTO Osjećate li se staro? Kevin iz 'Sam u kući' ima 45 godina, pogledajte kako se promijenio
MACAULAY CULKIN

FOTO Osjećate li se staro? Kevin iz 'Sam u kući' ima 45 godina, pogledajte kako se promijenio

Macaulay Culkin proslavio se kao dječak u mnogima omiljenom božićnom filmu 'Sam u kući'. Od tada je prošao i kroz teške periode, odustao je od glume, s roditeljima bio na sudu, a i uhićen je zbog droge. Danas je suprug i otac dvoje djece...
'I dalje čuvamo vjenčanicu naše mame. Planiramo humanitarnu aukciju i koncert u njezinu čast'
Sinovi Đurđice Barlović su nam otkrili:

'I dalje čuvamo vjenčanicu naše mame. Planiramo humanitarnu aukciju i koncert u njezinu čast'

Prije 33 godine napustila nas je Đurđica Barlović. Njezini sinovi Hrvoje i Borna žele u spomen na majku organizirati koncert

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025