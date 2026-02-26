Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 26. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti'...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak...
Divlje pčele
RTL 20:15
Katarina pritišće Jasmina da prizna da je otac Zorina djeteta. Domazet se vraća i objašnjava svoju odsutnost generalu Badurini, ali prešuti ključne informacije. Predstoji mu i najteži korak, a to je susret s Katarinom, koju je ostavio pred oltarom.
La Promesa
HRT1 13:20
Angela odluči ostati s Currom i boriti se za njihovu ljubav. Manuel razotkrije Toñove laži o Enori. Novi gost kritizira Catalinine promjene.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Atwater pokušava naći ravnotežu između posla i privatnog života surađujući sa psihologinjom Val Soto na slučaju ubojstva u luksuznom stanu.
Crno more
NOVA TV 18:10
Borba za spas životinja razotkriva skrivene motive i stare grijehe. Esme se odlučuje suprotstaviti Šerifu i prvi put glasno izgovara istinu. Savezništva u selu počinju se mijenjati. Prošlost se vraća s posljedicama koje nitko više ne može izbjeći.
Tajne prošlosti
NOVA TV 22:30
Zeynep skriva od Serhata s kim je Azra otišla. Serhat vodi bitku s Berrak, koja sve agresivnije povlači poteze kako bi Ilkim okrenula protiv njega.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Cristina povjeruje Gloriji i priprema se za putovanje u Miami. Ana prihvaća Albertovu ponudu da idu zajedno.Prisjećaju se tajnih susreta u Miamiju tijekom sedam godina, koliko su se viđali u tajnosti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+