Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak...

Divlje pčele

RTL 20:15

Katarina pritišće Jasmina da prizna da je otac Zorina djeteta. Domazet se vraća i objašnjava svoju odsutnost generalu Badurini, ali prešuti ključne informacije. Predstoji mu i najteži korak, a to je susret s Katarinom, koju je ostavio pred oltarom.

La Promesa

HRT1 13:20

Angela odluči ostati s Currom i boriti se za njihovu ljubav. Manuel razotkrije Toñove laži o Enori. Novi gost kritizira Catalinine promjene.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Atwater pokušava naći ravnotežu između posla i privatnog života surađujući sa psihologinjom Val Soto na slučaju ubojstva u luksuznom stanu.

Foto: You tube

Crno more

NOVA TV 18:10

Borba za spas životinja razotkriva skrivene motive i stare grijehe. Esme se odlučuje suprotstaviti Šerifu i prvi put glasno izgovara istinu. Savezništva u selu počinju se mijenjati. Prošlost se vraća s posljedicama koje nitko više ne može izbjeći.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Zeynep skriva od Serhata s kim je Azra otišla. Serhat vodi bitku s Berrak, koja sve agresivnije povlači poteze kako bi Ilkim okrenula protiv njega.

Foto: NOVA TV

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Cristina povjeruje Gloriji i priprema se za putovanje u Miami. Ana prihvaća Albertovu ponudu da idu zajedno.Prisjećaju se tajnih susreta u Miamiju tijekom sedam godina, koliko su se viđali u tajnosti.