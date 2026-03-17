Antonija Dora Pleško o ljubavi: Svatko od nas je dao ultimatum partneru, ja nemam plan B...

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Antonia Dora Pleško | Foto: sandra simunovic/pixsell

Pjevačica nakon 17 godina na sceni otvoreno govori o novoj dance pjesmi, teškim lekcijama koje su je ojačale i ljubavi s dečkom Rokom koja traje već sedam godina

Splitska pjevačica Antonija Dora Pleško publici predstavlja novu pjesmu koja donosi nešto drugačiji ritam od onoga na što su je slušatelji navikli.

- 'Pjesma je baš ono dance, disco, za razliku od ostalih jer su uvijek bile balade. Rekla sam – treba mi nešto brže, ljudi su se zasitili tužnih pjesama i balada, ajmo življe - rekla je za In Magazin.

Pjesma govori o odnosima i trenucima kada čovjek mora odlučiti koliko je spreman dati za ljubav.

- Dosta sam se našla u njoj, može se naći svatko, jer je svatko jednom dao taj neki ultimatum partneru – ili ništa ili sve, jer ja nemam plan B - priča.

PRISJETILA SE IZAZOVNOG RAZDOBLJA Ksenija iz 'Ljubav je na selu': Ne dopuštam da drugi utječu na mene. Josip? Sve je baš super!
Ksenija iz 'Ljubav je na selu': Ne dopuštam da drugi utječu na mene. Josip? Sve je baš super!

Iza pjevačice je već 17 godina na sceni, a kroz taj je put prošla i brojne izazove koji su je naučili važnim životnim lekcijama.

- Svaka situacija u tom trenutku je najgora moguća situacija. Ali zapravo je kako ti sebe postaviš – je li to lekcija, je li to nešto što će te izgraditi u bolju osobu ili ćeš sebe ubaciti u ulogu žrtve, jer sve je na tebi na kraju dana - kaže.

Publika ju je upoznala još kroz televizijska glazbena natjecanja, a kaže kako put do vlastite publike nikada nije bio lagan.

EVO TKO JE SVE PJEVAO FOTO Samo ljubav: Petar na koncertu Sergeja Ćetkovića zaprosio Ivu u prepunoj Areni
FOTO Samo ljubav: Petar na koncertu Sergeja Ćetkovića zaprosio Ivu u prepunoj Areni

- Svašta sam naučila, svega sam se nagledala i naslušala. Jako je teško, jako je velika borba, pogotovo kad si mali i kad ne stoji iza tebe puno ljudi. Kad nemaš brdo love, kad nisi ulizan sa svima, ali ja sam spremna za tu borbu jer znam da za to živim - govori.

U privatnom životu najveća su joj podrška obitelj, prijatelji i partner.

- Definitivno – dečko, mama, cijela moja obitelj i prijatelji, dragi Bog. Svi su mi tu podrška. I najbitnije je da sam i ja sama sebi podrška i da sam tu za sebe i kad mi je teško i kad mi je lijepo - rekla je.

U sretnoj je vezi s dečkom Rokom već sedam godina, a vjeruje da je za dugotrajnu ljubav najvažnije ulagati trud.

- Romantike treba biti uvijek, i nakon 15, 20, 30 godina. Ja u to vjerujem, ja sam ona stara duša.

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Nives Celzijus obukla bikini i otkrila kakav ulet želi
NIJE JOJ HLADNO

FOTO Nives Celzijus obukla bikini i otkrila kakav ulet želi

Naša poznata pjevačica nedavno je objavila novu pjesmu 'Sinkronija', a sada je svoje pratitelje na Instagramu iznenadila fotografijama u bikiniju, koje su zapravo poziv svima da, ako to već nisu učinili, poslušaju njen novi hit
Bikini, tange i savršena figura: Tatjana Dragović ostavlja bez daha na pragu 50-te godine
TOP FORMA

Bikini, tange i savršena figura: Tatjana Dragović ostavlja bez daha na pragu 50-te godine

Bivša manekenka i bivša supruga Tatjana Dragović objavila je fotografije s plaže na kojoj uživa s Vlahom Arbulićem i kćeri. Pokazala je još neke trenutke s odmora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026