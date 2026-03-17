Pjevačica nakon 17 godina na sceni otvoreno govori o novoj dance pjesmi, teškim lekcijama koje su je ojačale i ljubavi s dečkom Rokom koja traje već sedam godina
Antonija Dora Pleško o ljubavi: Svatko od nas je dao ultimatum partneru, ja nemam plan B...
Splitska pjevačica Antonija Dora Pleško publici predstavlja novu pjesmu koja donosi nešto drugačiji ritam od onoga na što su je slušatelji navikli.
- 'Pjesma je baš ono dance, disco, za razliku od ostalih jer su uvijek bile balade. Rekla sam – treba mi nešto brže, ljudi su se zasitili tužnih pjesama i balada, ajmo življe - rekla je za In Magazin.
Pjesma govori o odnosima i trenucima kada čovjek mora odlučiti koliko je spreman dati za ljubav.
- Dosta sam se našla u njoj, može se naći svatko, jer je svatko jednom dao taj neki ultimatum partneru – ili ništa ili sve, jer ja nemam plan B - priča.
Iza pjevačice je već 17 godina na sceni, a kroz taj je put prošla i brojne izazove koji su je naučili važnim životnim lekcijama.
- Svaka situacija u tom trenutku je najgora moguća situacija. Ali zapravo je kako ti sebe postaviš – je li to lekcija, je li to nešto što će te izgraditi u bolju osobu ili ćeš sebe ubaciti u ulogu žrtve, jer sve je na tebi na kraju dana - kaže.
Publika ju je upoznala još kroz televizijska glazbena natjecanja, a kaže kako put do vlastite publike nikada nije bio lagan.
- Svašta sam naučila, svega sam se nagledala i naslušala. Jako je teško, jako je velika borba, pogotovo kad si mali i kad ne stoji iza tebe puno ljudi. Kad nemaš brdo love, kad nisi ulizan sa svima, ali ja sam spremna za tu borbu jer znam da za to živim - govori.
U privatnom životu najveća su joj podrška obitelj, prijatelji i partner.
- Definitivno – dečko, mama, cijela moja obitelj i prijatelji, dragi Bog. Svi su mi tu podrška. I najbitnije je da sam i ja sama sebi podrška i da sam tu za sebe i kad mi je teško i kad mi je lijepo - rekla je.
U sretnoj je vezi s dečkom Rokom već sedam godina, a vjeruje da je za dugotrajnu ljubav najvažnije ulagati trud.
- Romantike treba biti uvijek, i nakon 15, 20, 30 godina. Ja u to vjerujem, ja sam ona stara duša.
