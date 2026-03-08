Obavijesti

EVO TKO JE SVE PJEVAO

FOTO Samo ljubav: Petar na koncertu Sergeja Ćetkovića zaprosio Ivu u prepunoj Areni

Petar je večeras odabrao jednu divnu pjesmu, a ono najvažnije, odabrao je Ivu. Petre, ti si meni u onoj poruci poslao toliko lijepih riječi da ih ja sve ne mogu ponoviti, poručio je Sergej Ćetković mladiću koji je zaprosio djevojku sinoć tijekom koncerta u prepunoj zagrebačkoj Areni.
Zagreb: Prosidba na koncertu Sergeja Ćetkovića
Foto Neva Zganec/PIXSELL
