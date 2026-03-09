Obavijesti

Show

Komentari 0
PRISJETILA SE IZAZOVNOG RAZDOBLJA

Ksenija iz 'Ljubav je na selu': Ne dopuštam da drugi utječu na mene. Josip? Sve je baš super!

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
Ksenija iz 'Ljubav je na selu': Ne dopuštam da drugi utječu na mene. Josip? Sve je baš super!
5
Foto: Privatni album

Za Dan žena je Ksenija uživala u društvu svojih najmilijih, a ispričala je i kako je bila pod velikim pritiskom kad je bila mlađa. 'Svi su mi govorili da žena mora biti poslovno uspješna i majka', ispričala je

Admiral

Ksenija, koju je javnost upoznala u showu 'Ljubav je na selu' je za RTL otkrila kako napreduje njezina veza s Josipom. Uoči Dana žena ispričala je kako će taj dan provesti sa svojim najmilijima, obitelji, te da su joj najdraži trenuci oni koji provede sa svojom djecom. Prisjetila se razdoblja kada je, kaže, osjećala pritisak društva da mora uspjeti u svim životnim ulogama. 

SVESTRANA DAMA Sjećate se Ljiljane iz Ljubav je na selu? Borila se za Josipovo srce, sada je neprepoznatljiva
Sjećate se Ljiljane iz Ljubav je na selu? Borila se za Josipovo srce, sada je neprepoznatljiva

- Kada sam bila mlada, bio je pritisak. Svi su mi govorili da žena mora biti poslovno uspješna i majka. Sve mi se nekako nametalo - ispričala je te dodala kako je s godinama ipak promijenila svoj pogled na to. 

Foto: Privatni album

- Znam koje su mi vrijednosti najbitnije. Ne dopuštam da drugi izvori utječu na mene. Samo sebe slušam - rekla je. Unatoč svemu što je prošla, Ksenija ističe da je najponosnija na svoju obitelj te da su djeca njen najveći uspjeh. 

RAZOČARANA Samanta iz Života na vagi imala nezgodu: 'Ne mogu ni hodati!'
Samanta iz Života na vagi imala nezgodu: 'Ne mogu ni hodati!'

Dotaknula se i veze s Josipom, kojeg je upoznala u showu. Kaže kako sve ide u dobrom smjeru. 

- Sve je super. Vodio me prošli vikend na baranjske specijalitete. Bili smo na izletu i baš uživamo - rekla je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koliko karata je Cetinski prodao za novosadski koncert
POZADINA OTKAZANOG KONCERTA

Evo koliko karata je Cetinski prodao za novosadski koncert

Pjevač je objasnio da je za njega otkazivanje stvar poštovanja prema žrtvama, nakon što je saznao da je SPENS 90-ih služio kao logor za hrvatske branitelje i civile. Ipak, brojke pričaju drukčiju priču
Cetinski se premišljao i otkazao koncert: Prije 14 godina nije ga smetalo što se događalo '90-ih
'DOVEDEN SAM U TEŠKU SITUACIJU'

Cetinski se premišljao i otkazao koncert: Prije 14 godina nije ga smetalo što se događalo '90-ih

Tony Cetinski oglasio se uoči koncerta u Novom Sadu, u hali koja je tijekom '90-ih služila kao logor za hrvatske zarobljenike. Cetinski je rekao da se rijetko našao pred tako teškom odlukom i zatražio mišljenje publike
Bukvić za 24sata: Na ulici me zaustavljaju radi Divljih pčela
ISPRIČAO SVE O HIT ULOZI

Bukvić za 24sata: Na ulici me zaustavljaju radi Divljih pčela

Amara Bukvića uhvatili smo u pauzi između snimanja ‘Divljih pčela’, likom Tome Domazeta osvojio je publiku, ove godine u kina stiže film ‘Dioklecijan’ u kojem ima glavnu ulogu, a supruga Alma najveći mu je oslonac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026