Ksenija iz 'Ljubav je na selu': Ne dopuštam da drugi utječu na mene. Josip? Sve je baš super!

Ksenija, koju je javnost upoznala u showu 'Ljubav je na selu' je za RTL otkrila kako napreduje njezina veza s Josipom. Uoči Dana žena ispričala je kako će taj dan provesti sa svojim najmilijima, obitelji, te da su joj najdraži trenuci oni koji provede sa svojom djecom. Prisjetila se razdoblja kada je, kaže, osjećala pritisak društva da mora uspjeti u svim životnim ulogama.

- Kada sam bila mlada, bio je pritisak. Svi su mi govorili da žena mora biti poslovno uspješna i majka. Sve mi se nekako nametalo - ispričala je te dodala kako je s godinama ipak promijenila svoj pogled na to.

Foto: Privatni album

- Znam koje su mi vrijednosti najbitnije. Ne dopuštam da drugi izvori utječu na mene. Samo sebe slušam - rekla je. Unatoč svemu što je prošla, Ksenija ističe da je najponosnija na svoju obitelj te da su djeca njen najveći uspjeh.

Dotaknula se i veze s Josipom, kojeg je upoznala u showu. Kaže kako sve ide u dobrom smjeru.

- Sve je super. Vodio me prošli vikend na baranjske specijalitete. Bili smo na izletu i baš uživamo - rekla je.