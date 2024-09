Josip Čapo iz 'Života na vagi': 'U teškim trenucima me supruga podsjeti kroz što sam prošao...'

Gurao me i tjerao na uspjeh svaki moj rezultat nakon završenog ciklusa te jak fokus i ustrajnost jer sam želio pokazati sebi i svojoj obitelji da ja to mogu. Želja za tim da me najmlađa kći koja je tada bila samo dva mjeseca upozna mršavog i zdravo te spremnog za svaku igru koju poželi, priča nam pobjednik šeste sezone "Života na vagi" Josip Čapo iz Feričanaca, koji je u emisiju ušao sa 169 kilograma i kao pobjednik izašao sa 45,5 posto tjelesne mase manje.

Kada mu se spomene show osjeća razne emocije, od tuge do sreće.

- Naravno da ne bi bilo sreće i lijepih iskustava da nije i djelića tuge. Tužan je trenutak kada napuštaš svoju obitelj i odvajaš se od supruge i djece, ali u podsvijesti je i sreća jer znam da svaka žrtva donosi sreću. Nedavno mi je starija kći rekla kako se sakrivala negdje u kući i molila se za tatu te pjevala pjesme koje sam joj pjevao prije odlaska. Zar nije predivno kada sva tuga i žrtva budu plodonosni? - kaže Čapo.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

Izazov pred kamerama nije mu, kaže, bio problem, dok su natjecanja bila vrlo zahtjevna.

- Ako sam se prijavio i svakim danom prije samog ulaska u show pripremao glavu za taj pothvat, onda to ide. Sagledao sam sve i naravno slušao sve što se od mene tražilo, kada bih malo pao psihički, uvijek bih dodatno hodao i razgovarao s trenericom koja me uvijek znala umiriti - priznaje Čapo.

Iz tjedna u tjedan motivirala ga je misao na njegovu obitelj, posebice na malenu kćer.

- Najveću podršku dobio sam nakon izazova kad smo plivali do tableta, a na tabletima je bila snimka moje obitelji, rečenica moje supruge: 'Izdrži i idi do kraja, evo i maloj Ziti izbila su dva zubića.' Od tog trenutka dobio sam snagu i za mene je bilo samo nebo granica - iskreno će.

Foto: Vedran Peteh / CROPIX

Show mu je pružio nove, kvalitetnije životne navike, a one lošije ostale su iza njega.

- Nove navike su te da sam fizički aktivan ful, a ako si aktivan, možeš se i nagraditi hranom koju želiš. Čak sam i shvatio da znam što jedem u svakom trenutku, a ne da se nabacam hrane pa da ležim i razmišljam kako mi se ništa ne da. Znam što jedem, ne pretjerujem i sve mi se da - govori Josip i dodaje:

- Prezadovoljan sam uspjehom za moju kćer. Ja sam mršav i zdrav. Bude teških trenutaka, ali onda je tu supruga koja odmah tjera i prisjeća me na sve što sam prošao. Shvatio sam da treba imati balans u prehrani i u treninzima. Samo fizička aktivnost i balansirana prehrana su recept za održavanje kilaže i vitalnosti - kaže.

Foto: rtl

Pobjednik showa ima i neke savjete za nove i buduće kandidate emisije koja mijenja živote. Poručuje im da ne razmišljaju previše i da iskoriste svaki trenutak.

- Neka hodaju cijeli dan, od jutra, prije snimanja, prije i poslije treninga, prije i poslije izazova i tako do crne noći. Pod tuš i na spavanac. Neka upoznaju svoje tijelo i sav proces mršavljenja, taj koji to bude radio garantiram da će uspjeti. Jednom kada uhvatiš ritam koliko trenirati i koliko odmarati, ti si uspio! 100% navikneš tijelo na režim i samo se držiš toga dok ne završi snimanje. Period koji moraš sam doma proći je težak, ali pusti to, svi će ti pomoći da uspiješ; od obitelji do prijatelja, poznanika, susjeda, poslodavca i svaka druga osoba koja te pozna barem malo - i oni će ti pomoći. E, onda samo nastaviš raditi isto što si radio i u kontroliranim uvjetima na snimanju. Idi iz ciklusa u ciklus, važi se istim danom kao i tijekom snimanja - objasnio je Ćapo koji to iskustvo ne bi volio ponoviti, ne jer mu nije lijepo, nego jer ne želi više nikad biti pretila osoba.

Foto: rtl